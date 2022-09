Elettra Lamborghini e Afrojack, panico sul jet privato:/ “Ci siamo schiantati”

Elettra Lamborghini attimi di terrore sul jet privato con Afrojack: il racconto sui social

Elettra Lamborghini ha vissuto momenti di puro terrore a causa del maltempo e di un malfunzionamento al suo jet privato. “Siamo stati fortunati” svela la cantante su Instagram e poi decide di raccontare ai suoi follower della pericolosa notte in volo, con Afrojack. “Inizio del volo pieno di turbolenza ma tutto ok” esordisce l’artista e poi: “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta ed inizia a diluviare tantissimo”.

Elettra Lamborghini/ Da Pistolero a Caramello, la regina del Twerking incanta

Elettra Lamborghini confessa: “Abbiamo iniziato a cag*rci addosso” e poi: “Il pilota ha iniziato ad urlare “i freni non funzionano“. Oltre al mal tempo, dunque, il guasto ai freni ha messo davvero in pericolo la cantante e suo marito: “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole.” Dopo il racconto la pop star tranquillizza i fan dicendo che ora sono entrambi al sicuro e stanno bene.

Elettra Lamborghini sempre più hot su Instagram/ Decolleté esplosivo e...

Elettra Lamborghini, il marito Afrojack e il messaggio per la paura sul jet privato

Dopo che Elettra Lamborghini ha rassicurato i fan, sui social anche Afrojack commenta ha voluto commentare l’accaduto: “Né io né mia moglie siamo rimasti feriti, tra due ore è il mio compleanno, festeggiate la vita“. Il messaggio del marito della cantante è un inno alla vita che assume ancora più significato quando si rischia di perderla.

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini "Mi hanno inc*lata su Amazon"/ "Pagato Dyson Airwrap il doppio ma è tarocco": l'appello

© RIPRODUZIONE RISERVATA