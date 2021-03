Elettra Lamborghini e Dayane Mello “Amiche speciali”/ “Rapporto intimo”, e Rosalinda?

Non è la prima volta che si parla di Elettra Lamborghini e Dayane Mello come amiche speciali. La loro foto affiatate e sorridenti ha fatto il giro dei social proprio qualche giorno prima di scoprire che la cantante ed ereditiera avesse preso poi il Coronavirus. A quel punto non sono mancate le polemiche visto che le due erano senza mascherine e molto vicine tanto che in una diretta la piccola Sofia aveva rivelato di aver fatto il tampone forse proprio per via della presenza di Elettra Lamborghini. A parte la questione Covid, però, sono in molti che hanno notato il loro rapporto speciale e subito hanno puntato il dito contro la Lamborghini rea di aver preferito Rosalinda Cannavò e di aver ripiegato poi su Dayane Mello.

Elettra Lamborghini e Dayane Mello “Amiche speciali”

A metterci un altro carico da novanta è il settimanale Oggi nella rubrica dedicata al gossip a firma di Alberto Dandolo che parla di quelli che possono essere i retroscena del rapporto “speciale” tra Dayane Mello e Elettra Lamborghini opinionista dell’Isola dei Famosi. Le due sono sembrate molto affiatate e addirittura il giornalista sul settimanale rilancia: “E’ sempre più forte il legame d’amicizia che lega Elettra Lamborghini e Dayane Mello…Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo…”. Sembra nella sua stessa rubrica parla del rapporto stretto delle due lanciando poi una provocazione che inserisce un altro vertice di quello che possiamo definire un triangolo: “Come reagirà Adua Del Vesco, un tempo amica inseparabile della Mello? Ah saperlo…”.

