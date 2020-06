Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, nuovo singolo/ Video, La Isla hit dell’estate?

Era tra gli annunci musicali più attesi delle ultime settimane ma finalmente è arrivato, anticipato ieri da un countdown terminato alle 14.00 in punto di oggi: Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri hanno presentato il loro nuovo singolo dal titolo La Isla. Occorrerà però attendere il prossimo 29 giugno per poter gustare realmente la nuova canzone che unirà due regine delle hit, pronte a lanciare quello che si preannuncia essere un vero e proprio tormentone dell’estate 2020. Per l’annuncio ufficiale entrambe le artiste hanno atteso il pomeriggio odierno, quando attraverso i loro canali social hanno pubblicato ciascuna un video per svelare il titolo della loro nuova canzone. “Hi ‘biccis’! Il nostro singolo, La Isla, sta per arrivare ma quest’anno non sarò sola, ci sarà con me un’amichetta”, ha annunciato Elettra, lasciando il posto a Giusy Ferreri che ha ricordato la data del 29 giugno. In contemporanea è arrivato anche l’annuncio video di Giusy: “Ciao ragazzi, è in arrivo il mio nuovo singolo e non sarò sola, ci sarà con me un’amica!”, ha esclamato prima dell’ingresso della Lamborghini.

ELETTRA LAMBORGHINI E GIUSY FERRERI, NUOVO SINGOLO DAL 29 GIUGNO

Grande emozione per i fan di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri che attendevano da settimane questo momento. Tutto ormai sembrava essere prossimo al grande annuncio, e così è stato! Giusy Ferreri aveva destato qualche sospetto già nei giorni scorsi, quando aveva ripulito il suo account Instagram delle vecchie foto, lasciandolo completamente “spoglio” in vista della notizia che è giunta solo nel pomeriggio di oggi. La Isla sarà disponibile dal prossimo 29 giugno e c’è già chi lo ha ribattezzato, prima ancora di sentirlo, come il nuovo tormentone dell’estate 2020 appena partita. L’ultimo singolo inedito di Elettra Lamborghini è stato “Hola Kitty”, scritto da Twerking Queen insieme al dj olandese Bizzey e prodotta da La$$a e che su Instagram ha portato ad una challenge attivissima con decine di fan dell’artista pronti a cimentarsi in un balletto sulle note del brano. Adesso però la Lamborghini si prepara a spiazzare tutti con il singolo che la vedrà insieme all’amica e collega Giusy Ferreri, a pochi mesi dalle nozze con fidanzato dj Afrojack.

Oh hiiii biccisss!🏝Era tutto vero ve l avevo promesso😋😋 il 29 giugno arriva il mio nuovo singolo La Isla insieme a @giusyferreri 😋 🌴 carichiiiii?!🥳🏝 pic.twitter.com/JOzw8FgMPq — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 24, 2020

Avete capito bene👌🏻

Sta arrivando il mio nuovo singolo, realizzato insieme a un’amica straordinaria, @ElettraLambo! Il 29 giugno preparatevi a partire per LA ISLA! 🏝

Presalva ora, Link in Bio👆🏻#laislagiusyelettra pic.twitter.com/dibQuiBGp1 — Giusy Ferreri (@giusyferreri) June 24, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA