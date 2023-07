Elettra Lamborghini e i tatuaggi rimossi “sono disperata”/ “Devo farli smacchiare, la mia pelle…”

Elettra Lamborghini, problemi con i tatuaggi rimossi: “Devo farli smacchiare“

Elettra Lamborghini ha tenuto aggiornati i suoi fan su un problema legato alla sua pelle, segnata da alcune macchie che non riescono ad andare via. La twerking queen più celebre d’Italia nelle ultime ore ha condiviso alcune Instagram stories, in cui ha mostrato i segni dei tatuaggi che vorrebbe togliere dalla sua pelle, ma con grande difficoltà. “Fa ancora più ca*are di prima. Continuerò fino a che non si sbiadirà… ma penso sia proprio la mia pelle che non reagisce al laser. Ad alcuni sono andati via a me no”, ha scritto, mostrando i tatuaggi che vorrebbe cancellare dalla sua pelle.

Nel video, inoltre, condivide la sua disperazione con i fan, svelando di aver fatto alcune sedute per eliminare i tatuaggi attraverso il laser: “Questo è il risultato di dieci sedute, sono disperata. Adesso con il caldo non sto facendo più sedute, perché non si può prendere il sole. In più adesso devo andare a farli smacchiare. Non so se percepite il disagio“.

La missione di Elettra Lamborghini è dunque quella di eliminare alcuni tatuaggi dalla sua pelle, che probabilmente non considera più così significativi come quando aveva deciso di farli. Nelle sue Instagram stories ha anche mostrato il risultato di alcune macchie, rimaste sulla pelle dopo aver rimosso altri tatuaggi, e chiede consiglio ai suoi followers: “Adesso vi chiedo se qualcuno mi consiglia un dermatologo che è bravo a tirare via le macchie?“.

Inoltre, in vena di confessioni sui “problemi” legati alle macchie sul corpo, la cantante rievoca un episodio riferito alla scorsa estate, quando accidentalmente si sedette sulla piastra per i capelli rovente, bruciandosi i glutei: “Verso fine agosto vi ricordate che mi sono seduta sulla piastra ardente con le mie chiappe? Avevo le croste, mamma mia“. I segni delle scottature sono ancora ben evidenti sulla sua pelle, come illustra ai fan: “Ho tre segni e anche quella è una macchia che dovrò tirare via. Ho tre linee di piastra nelle chiappe, disagio“.

