Elettra Lamborghini e le banane/ Video, l’imbarazzo e i social si scatenano

Elettra Lamborghini ha fatto sorridere i suoi fan con un video su come si trovi sempre in imbarazzo nel mangiare le banane. E’ così che sono partite una serie di commenti, alcuni anche difficili da ripetere, con evidenti ammiccamenti sessuali. Alla ragazza piace ovviamente provocare anche se lo fa sempre con grande ironia e simpatia, senza mai scadere nello squallido e nel banale. Quello che c’è da dire di Elettra che è un personaggio simpatico, positivo e che regala sorrisi. Il web però si accende su ogni cosa che fa e non perde proprio occasione per attaccarla o per puntare il dito contro di lei. Anche in questo caso però Elettra risponde con eleganza e simpatia, senza mai farsi travolgere e trascinare sul campo di battaglia.

Elettra Lamborghini e le banane, fan in tilt per il bikini

Non si parla solo di banane per Elettra Lamborghini, ma anche di un bikini azzurro esplosivo che arriva dalla Sardegna e che ce la mostra in grandissima forma. La giovane ereditiera riscuote sempre più successo in Italia e non solo, perché il pubblico ama le sue provocazioni trovandole mai oltre le righe e sempre molto eleganti. Intanto continuano le voci sul suo possibile matrimonio con Afrojack, deejay olandese con il quale è fidanzata ormai da un po’ di tempo. Anche se al momento non ci sono indicazioni precise in merito, date o riferimenti su dove potrà essere effettuato. I fan sono in fibrillazione e vogliono saperne di più, vedremo quando il musicista si deciderà a chiederle la mano.

