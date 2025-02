Sanremo 2025, Elettra Lamborghini entra con gaffe per il cambio d’abito: Carlo Conti spiazzato

Nuovo cambio d’abito per Elettra Lamborghini che dopo aver incantato tutti con un look total white di Marco Ferra si è presentata con un bellissimo abito tutto di strass e lustrini in bianco e blu con un lungo strascico. Tuttavia quando Carlo Conti l’ha annunciata dalla scalinata non c’era nessuno, entrata con gaffe Elettra Lamborghini a Sanremo 2025 con il conduttore che si chiedeva se si fosse trattato di uno scherzo o di una gag, invece si è trattato semplicemente di una gaffe.

Subito dopo Elettra Lamborghini ha raccontato un aneddoto risalente al 2020 l’anno in cui era in gara con Musica e il resto scompare ed ha raccontato un aneddoto che riguarda Bugo e Morgan: “Mentre scendevo le scale mi sono ricordata una cosa…ti ricordi cos’è successo tra Bugo e Morgan? Io ero la concorrente dopo durante tutta la frenesia e tutto quello che stava succedendo io ero la concorrente dopo per cui quando scendo quella scala per me rimane sempre legato a Bugo e Morgan.” Che sia stato per questo motivo che Elettra Lamborghini non si sia trovata sulle scale una volta annunciata?

Dopo la gaffe di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025 e l’aneddoto su Morgan e Bugo, la co-conduttrice del Festival ha annunciato i cantanti in gara pronti ad esibirsi Coma_Cose con Cuoricini, peccato però che ha letto un po’ troppo lentamente ed è stata bonariamente ripresa dal conduttore: “Lamborghini, più veloce”. Poco prima, invece, era stata lei a fare una battuta pungente al conduttore: “Mi sono vestita di bianco in tuo onore, per fare risaltare la tua abbronzatura”