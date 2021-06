Elettra Lamborghini “Ero interessata ad Awed”/ “Poi ho saputo che era giovane”

Elettra Lamborghini ha chiuso i conti con la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 e si prepara a lanciare il suo nuovo singolo, Pistolero, ma ha colto la palla al balzo per fare un’ammissione che nessuno credeva possibile. Ospite ieri sera all’ultima puntata de Il Punto Z, la bella ereditiera e artista ha rivelato all’amico e collega Tommaso Zorzi di aver avuto una cotta in passato per uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 e, in particolare, proprio il vincitore, Simone Paciello alias Awed. La ragazza ha rivelato che in passato ha avuto una cotta per quest’ultimo: “C’è stato un periodo in cui mi piaceva…Poi ho scoperto che era più piccolo di me e ci ho messo una croce…”

A quanto pare però a bloccarla ci ha pensato l’età. Quando ha scoperto che Awed era un po’ troppo giovane per i suoi gusti ci ha messo poi una pietra sopra, la stessa che Elettra Lamborghini ha deciso di mettere sull’Isola dei Famosi 2021 perché adesso il suo ‘focus’ è sulla musica: “E’ stata una bella esperienza e sono grata a Mediaset…Però riconosco i miei limiti…Forse lo rifarei tra qualche anno”. Infine, l’ammissione sul vincitore del programma. Nonostante il suo interesse per Awed, la bella ereditiera ha rivelato che avrebbe preferito è sempre stata Isolde Kostner e avrebbe voluto vedere proprio lei sul podio più alto nella finalissima del programma: “Isolde doveva vincere…Lei è entrata in punta di piedi, però poi è uscita molto bene…”. Quale sarà la sua prossima rivelazione?

