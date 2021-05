Elettra Lamborghini, festa compleanno con mega pranzo/ Polemica web: “Norme Covid?”

Elettra Lamborghini, cantante italiana e opinionista de “L’Isola dei Famosi” insieme ai suoi compagni d’avventura Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ha festeggiato in queste ore il suo compleanno numero 27 e proprio questa celebrazione ha fatto nascere una polemica tra gli utenti dei social per via della maxi-tavolata organizzata per il pranzo in onore dell’artista, che ha poi condiviso gli scatti della giornata nelle storie sul suo profilo Instagram, al cui interno compaiono i componenti della sua famiglia che hanno scelto di condividere con lei questo giorno speciale.

In particolare, si è registrata la presenza della mamma di Elettra, Luisa Peterlongo, e del papà Tonino, ma anche delle sorelle Flaminia e Lucrezia e del fratello Ferruccio Jr. Ancora una volta, invece, Ginevra ha fatto segnare la propria assenza, dopo non avere preso parte alle nozze tra Elettra e Afrojack, lui sì presente al party, con una miriade di baci scambiati con la sua dolce metà. Come dicevamo, in molti sul web hanno storto il naso per questi festeggiamenti, che, secondo alcuni, non avrebbero rispettato le normative anti-Covid (elevato numero di partecipanti).

ELETTRA LAMBORGHINI, LA FESTA DI COMPLEANNO FA DISCUTERE

Elettra Lamborghini ha così festeggiato il suo 27° compleanno circondata dagli affetti più cari, posando in numerose fotografie accanto alla mamma e al papà, ma anche agli altri presenti al party più chiacchierato del momento. Come sottolineato in precedenza, non poteva mancare il marito di Elettra, Afrojack, il quale non solo si è dimostrato oltremodo affettuoso nei confronti della cantante, ma ha anche scelto di far commuovere sua moglie con una dedica toccante sui social network: “Buon compleanno alla persona che preferisco al mondo, la mia migliore amica e il mio tutto. Ti amo”. Una dichiarazione d’amore che testimonia quanto sia solido e sincero il legame tra il dj e l’opinionista de L’Isola dei Famosi, che in televisione spesso si diverte a provocare e a mettersi in mostra, ma che, come da lei stessa ammesso in molte interviste, in famiglia assume un atteggiamento del tutto diverso, rivelando la sua dolcezza, la sua tenerezza e la sua simpatia (anche se quella emerge bene anche dal piccolo schermo, ad essere sinceri).

