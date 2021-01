Elettra Lamborghini figlio in arrivo?/ Dopo il matrimonio con Afrojack, televisione e musica…

Elettra Lamborghini è sulla cresta del successo in questo momento. La bella ereditiera non può twerkare su un palco o l’altro per via delle restrizioni e dei locali chiusi ma sicuramente ha il suo bel da fare in tv. Mentre Discovery + ha lanciato una docuserie incentrata su di lei e sulla sua vita, Stefano de Martino si prepara ad averla ospite a Stasera tutto è possibile per un esordio sicuramente scoppiettante.

Lei stessa ha dato appuntamento ai fan sia per la sua serie che per il programma che la vedrà ospite questa sera ma sui social non si parla solo di lavoro e sono diventate ormai iconiche le foto che la vedono ritratta insieme al marito per le feste di Natale e di questo nuovo inizio di anno. I due sono felici e innamorati e continuano a scambiarsi dediche social che fanno impazzire e sognare i fan mentre i suoi follower aumentato e sono ormai oltre sei milioni.

Elettra Lamborghini pronta per un figlio?

Cosa manca quindi nella vita di Elettra Lamborghini? Al momento sembra proprio niente visto che è sposina del suo Afrojack, il lavoro va a gonfie vele e sui social mostra un fisico pazzesco che ottiene milioni di like dalle donne e dagli uomini. Inutile dire che la vera svolta televisiva per lei è arrivata al fianco di Simona Ventura a The Voice e per lei si è aperto un vero e proprio mondo, quello della tv, che potrebbe riservarci in futuro sorprese interessanti o magari l’arrivo di un figlio. Al momento non ci sono notizie di progetti che la porteranno di nuovo nel prime time della Rai o magari in casa Mediaset, ma siamo sicuri che questo 2021 sarà il suo anno, frizioni con la famiglia permettendo.

Nelle scorse settimane si è parlato molto del suo rapporto con Ginevra e sulle motivazioni che hanno spinto quest’ultima a non partecipare al matrimonio della sorella ma il mistero non è stato ancora risolto. Ne sentiremo parlare ancora mentre l’ascesa di Elettra continuerà? I fan sperano proprio di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA