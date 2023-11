Elettra Lamborghini furiosa: “Cancellato video su Gaza da Instagram”/ “Bambini no, vestiti trasparenti sì?”

Elettra Lamborghini di nuovo furiosa su Instagram: “Cancellato un video di bambini da Gaza”

Elettra Lamborghini nei giorni scorsi è finita al centro dell’attenzione per il suo proposito di adottare una bambina di Gaza. Purtroppo ciò non è stato possibile e la cantante si era sfogata sui social. Oggi, sempre sui social, Elettra Lamborghini si è nuovamente sfogata ma questa volta contro Instagram. Il motivo è presto detto, perché il social fotografico le avrebbe rimosso un post in cui si vedevano le reazione di bambini palestinesi adottati.

Elettra Lamborghini nel dettaglio si è sfogata con una storia su Instagram perché non comprende il motivo per cui un video con dei bambini di Gaza, che non conteneva nulla di violento e di volgare, sia stato eliminato dal suo profilo. “Avevo pubblicato un video bellissimo sulle reazioni dei bambini addottati e me l’hanno cancellato. Non capisco…” ha rivelato la cantante, aggiungendo che il video in questione era bellissimo perché mostrava semplicemente la reazione felice dei bambini che trovavano una nuova famiglia, nulla contro la policy dei social quindi non capisce perché l’è stato eliminato.

Elettra Lamborghini lancia una provocazione: “Perché non bannano chi è vestita trasparente?”

Elettra Lamborghini in queste ore si è sfogata sui social perché un suo video su dei bambini palestinesi adottati è stato rimosso da Instagram. Il motivo non le è chiaro e per questo provocatoriamente ha chiesto ai suoi follower se loro riuscissero a spiegarle il perché della rimozione. Successivamente, poi, la cantante ed giurata di Italia’s got talent ha lanciato un’altra domanda provocatoria: “Se sei svestita ti bannano le foto perché sei senza reggiseno e si vedono i capez***i. Ma quelle che hanno i vestiti trasparenti e sono nude sotto non bannano (letteralmente si vede tutto). Mi spiegate? Che linee guida sono?”

Elettra Lamborghini, al di là della questione sul video rimosso, in questi giorni si è molto interessata alla guerra in Medio Oriente soprattutto sulla popolazione civile di Gaza. Nei giorni scorsi vedendo le immagini di una bambina traumatizzata fino a non riuscire più a parlare e perdere i capelli per lo stress ha cercato di mettersi in moto per poter adottare la bambina. Purtroppo però ciò non era stato possibile e per questo aveva rivelato la sua tristezza sui social.











