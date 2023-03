Elettra Lamborghini furiosa sui social “Mitomani”/ “Cosa non si fa per qualche like…”

Elettra Lamborghini si sfoga sui social

Elettra Lamborghini si lascia andare ad un duro e amaro sfogo sui social. La cantante non scende nei dettagli del motivo che l’ha spinta a condividere il proprio pensiero su Instagram, ma lascia intendere che qualcuno abbia spoilerato una canzone. Oltre ad essere impegnata nella giuria di Italia’s Got Talent accanto a Frank Matano, Mara Maionchi e Khaby Lame, il tiktoker più famoso del mondo, pare che Elettra stia preparando anche il suo ritorno musicale.

U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Dopo aver scalato le classifiche italiane durante le ultime estati con i suoi tormentoni, Elettra potrebbe essere al lavoro su una nuova hit estiva. Qualcuno, però, potrebbe aver spoilerato qualcosa di quello che potrebbe essere il suo nuovo brano. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo dal momento che la Lamborghini non svela esplicitamente il motivo del suo sfogo social.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

Le parole di Elettra Lamborghini

“Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va”, le durissime parole condivise tra le storie di Instagram da Elettra Lamborghini.

Senza giri di parole, poi, la cantante si scaglia ulteriormente contro gli autori di tale gesto: “P**ca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip”, conclude.













© RIPRODUZIONE RISERVATA