Elettra Lamborghini: “Gioco a fare la sexy, ma sono un cartoon”/ Esce il nuovo album Elettraton: lo spoiler

Elettra Lamborghini si prepara per l’uscita di Elettraton

Elettra Lamborghini prepara l’uscita del nuovo album dal titolo che la fonde in una crasi ad effetto con il reggaeton, “Elettraton”, dove la magnetica artista potrebbe rivelare più lati reconditi di sé. Mentre ferve l’attesa generale nei fruitori di musica e della stessa twerker Queen, in vista della pubblicazione del nuovo album annunciata da Elettra Lamborghini online, destano clamore mediatico delle verità della persona che unitamente alle apparenze del personaggio si fondono come le due facce della medaglia rappresentative della famosa ereditiera di risonanza internazionale.

Cosi come sostenuto in un intervento ripreso sul sito La Repubblica, l’ereditiera nipote di Ferruccio Lamborghini, imprenditore e fondatore della casa automobilistica Lamborghini, non é proprio come sembra: “Gioco a fare la sexy ma sono come un cartoon- fa sapere la star pin-up ed eterna fanciullina, ammettendo di essere molto di più di ciò che può apparire. Ben al di là delle accuse dei detrattori, che in particolare tra gli utenti attivi nel web la tacciano di essere ricca, famosa, corteggiata e privilegiata in quanto ereditiera, Elettra Lamborghini ammette, inoltre, come un comune mortale, di aver ricevuto “tanti no ma non mi pento di nulla”.

In occasione del giorno del suo compleanno, la twerkstar spoilera in questi giorni il titolo del nuovo album in uscita il 2 giugno 2023, per la gioia dei fan. Questo per mezzo di un nuovo scatto postato via Instagram, che la immortala al taglio autocelebrativo della torta di compleanno, corredato dal messaggio del preannunciato rilascio di Elettraton: “il mio regalo per voi arriva il 2 giugno”. E lo spoiler dell’opera musicale, di preludio all’estate 2023, anticiperebbe anche l’imminente rilascio di un tormentone estivo.

Arriva il nuovo singolo dell’estate

“Surprisee! -8 a #Elettraton! Secondo voi quale sarà il singolo per l’estate?! Nella prima foto c’è un indizio spoiler della tracklist”, si legge poi nella caption di un nuovo post che la twerker Queen pubblica sul re dei social. E la seconda immagine del medesimo post svela la tracklist del nuovo album Elettraton, che fonde l’artista Elettra Lamborghini alla passione coltivata, la musica reggaeton :

01 ADELANTE

02 MANI IN ALTO

03 LA FALDA

04 TRAVESURAS

05 TORERO

06 TETA (feat. VillaBanks)

07 PERREANDOTE

08 UN SECONDO FA (feat. Chema Rivas)

09 TU SI

10 A MEZZANOTTE

