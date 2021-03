Elettra Lamborghini “Grazie Signore perché sono sana”/ “C’è chi non ce l’ha fatta…”

Primo test Covid negativo per Elettra Lamborghini. A rivelarlo è la stessa ereditiera e cantante, che su Instagram ha pubblicato una storia in cui si vede l’esito di un test antigenico rapido. «Primo test rapido negativo. Non significa niente ma è comunque una cosa positiva… Domani quello ufficiale molecolare per liberarmi da questo Covid… speriamo», ha scritto diverse ore fa. Dunque, quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante per Elettra Lamborghini. Lo dimostra anche la recente storia in cui ha mostrato le dita incrociate in segno evidentemente di speranza per l’esito del tampone molecolare, che potrà decretare o meno la sua guarigione.

Resta però un momento delicato questo per la giovane cantante, a causa della recente perdita del suo cagnolino. «Di certo adesso ho un angelo lassù che mi protegge», ha scritto a tal proposito nella stessa storia pubblicata ieri in merito al primo test negativo.

ELETTRA LAMBORGHINI, PREGHIERA SU INSTAGRAM

Una strana giornata per Elettra Lamborghini, che spera di avere la conferma della sua guarigione ma al tempo stesso vive il dolore per la perdita del suo amato cane. «Inutile dirvi come mi sento… Piangere mentre stai guarendo dal Covid è la cosa più brutta del mondo… a parte il dolore del mio povero cuore spezzato, i miei polmoni oggi hanno fatto uno sforzo incredibile». Il Covid e il lutto le hanno dato una lezione: «Mai dare per scontato ogni singolo istante in questa terra. Oggi ci sei, domani non ci sei più».

E quindi ha voluto fare un ringraziamento: «Grazie Signore per tutto questo… nonostante tutto sono sana e non ho infettato nessuno… ci sono persone che non ce l’hanno fatta… Bisogna esserne grati», ha proseguito Elettra Lamborghini nella sua storia. «Sarà bello quando ci rivedremo tutti quanti lassù», ha poi concluso in un messaggio da cui traspare una fede profonda di cui non aveva parlato finora.

