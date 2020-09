Elettra Lamborghini “Ho detto addio al twerking”/ “In tv mi inquadravano la gn*cca”

L’ultima volta che abbiamo visto un twerking di Elettra Lamborghini in tv? Quella in cui si è esibita sul palco del Festival di Sanremo lo scorso febbraio e così i fan non fanno altro che chiedersi il perché di questa sua “assenza” in questi mesi visto che è andata in scena in tv (anche su Italia1) ma senza regalare al suo pubblico il momento clou che l’ha resa la regina del twerk. A sollevare la questione sui social è stato proprio un disperato fan che, a pochi giorni dalle nozze della sua beniamina con il promesso sposo Afrojack, le ha fatto una domanda diretta a cui lei non si è sottratta, anzi. L’ereditiera non solo ha dato la sua spiegazione ma ha lanciato anche una frecciatina a chi si occupa delle inquadrature e della regia durante le sue performance in televisione.

ELETTRA LAMBORGHINI RACCONTA IL SUO “ADDIO” AL TWERK