Elettra Lamborghini: “ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro”/ “Dopo Isola dei Famosi sparisco”

Elettra Lamborghini si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero. Dopo aver partecipato a vari reality che le hanno permesso di conquistare popolarità, Elettra è esplosa con la musica. Amatissima dal suo pubblico che ha partciolarmente apprezzato la sua partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno, la Lamborghini ammette che non è stato facile trovare la propria strada a causa del cognome importante. “Non ti nascondo che, all’inizio, la strada sia più in discesa: un perfetto sconosciuto deve fare molta fatica per emergere. Però mica tutti i parenti dei vip sfondano! Una ragione ci sarà… Il carattere delle persone conta molto “, ammette la Lamborghini. Tuttavia, avere un cognome importante ha comunque un peso: “ Sì, spesso è una grande rogna avere un cognome importante perché devi combattere sempre contro mille pregiudizi e non tutte le persone hanno piacere ad apparire vicino a te”, aggiunge Elettra Lamborghini.

ELETTRA LAMBORGHINI/ "Non fumo, non bevo, non mi drogo: sono cresciuta bene"

Prima di cominciare la carriera da cantante, Elettra ha anche pensato di usare un nome d’arte. Una possibilità, tuttavia, che ha escluso subito essendo stata sempre una persona sincera. “ Per liberarmi dei pregiudizi ho valutato la possibilità di cambiare nome prima di esordire nella musica, ma non mi piaceva. Sono una persona trasparente: amo il mio nome e in fondo io sono anche la mia storia. Se ne usassi un altro, sarebbe come rinnegare me stessa… “, ha aggiunto.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Dalle rose alle pecore e David Guetta!

ELETTRA LAMBORGHINI, I PROGETTI DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI

Attualmente impegnata come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 accanto a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, concluso il reality, tornerà a dedicarsi alla musica. Ai microfoni di Libero, infatti, l’artista confessa di volersi allontanare per un po’ dall’Italia e dal mondo della televisione. “Dopo l’Isola penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi, ma soprattutto voglio tornare a cantare”, ha concluso la Lamborghini.

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini "Andrea Cerioli? Mezza seg*"/ Lui piange, Blasi "È già crollato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA