Elettra Lamborghini: “I miei genitori si sono fidati di me”/ “Io attrice? Come J.Lo…”

Elettra Lamborghini, il 2 giugno esce il nuovo album “Elettraton”: “Sono tre mesi che mi alleno…”

Elettra Lamborghini in pochi anni è riuscita a ritagliarsi una fetta importante nel mondo dello spettacolo; non solo con la musica, di recente anche nelle vesti di conduttrice. La sua passione principale è però chiaramente quella di farsi apprezzare sul palco con le sue hit e, in occasione dell’uscita del suo nuovo disco, si è raccontata in un’intervista rilasciata per La Repubblica. “Il 2 giugno esce Elettraton? Da tre mesi mi alleno tre ore al giorno, ho perso sette chili: devo essere in forma, è una prova importante. Fare lo show va bene, ma conta la qualità“. Inizia così la giovane artista, raccontando il grande lavoro dietro l’uscita del nuovo album e soprattutto del tour che partirà poco dopo.

Sulle sfumature “reggaeton” presenti nel nuovo album, Elettra Lamborghini ha spiegato: “Ho sempre ascoltato questo genere, ci ballavo la Zumba… Il reggaeton mi carica, mi mette allegria, è anche una scelta voler essere così positiva. Scelgo di vivere la giornata nel modo migliore”. Nel parlare delle sue incredibili hit, la giovane cantante ha poi svelato quali sono i suoi personali tormentoni del passato: “Le hit della mia adolescenza? Asserejè delle Las Ketchup, i successi di Ricky Martin, La Bomba. Non è che devono avere un significato complicato, alla fine le canzoni che abbiamo ballato e restano nella testa hanno testi sempliciotti“.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per La Repubblica, Elettra Lamborghini si è aperta anche in riferimento al rapporto con la sua famiglia in riferimento alla sua scelta artistica, lontana dal mondo dell’imprenditoria. “Cosa pensano i miei genitori della mia scelta? Inizialmente non capivano come funzionasse il mondo dello spettacolo, specie in televisione uno può dire: oggi ci sei, domani no… Si sono fidati di me e della mia determinazione”. La cantante ha poi avuto modo di ricordare la sua esperienza nel programma “Riccanza”. “Se me ne pento? No, ero me stessa e non ne sono uscita male, mi sono fatta conoscere”.

Verso il finire dell’intervista, Elettra Lamborghini ha anche argomentato in riferimento alla sua nuova realtà professionale particolarmente vicina al contesto televisivo. “Se mi piace fare televisione? Tantissimo, perchè mi piace far ridere. Sto al gioco, sono entusiasta dei numeri che stiamo facendo con i PanPers sul Nove”. In riferimento a suo marito Afrojack ha invece raccontato: “Se mi dà consigli? Appena ho un pezzo glielo faccio sentire, ci aiutiamo molto. Fino a quando non l’ascoltano tutti, non sono tranquilla”. Infine, sulla possibilità un domani di fare l’attrice, ha spiegato: “Perché no? Canto, ho fatto televisione, J.Lo fa un po’ di tutto, come Beyoncè. Se devo fare una cosa nuova, mi impegno“.











