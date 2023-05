Elettra Lamborghini, in arrivo la quarta stagione di “Only Fun”/ Il nuovo ruolo in Tv

Elettra Lamborghini, la nuova veste da conduttrice televisiva

Capita sempre più spesso nel mondo dello spettacolo che volti noti, conosciuti principalmente per un ruolo specifico, decidano di cimentarsi in nuove esperienze per ampliare il proprio bagaglio professionale. Questa circostanza sta ad esempio interessando negli ultimi anni Elettra Lamborghini; vera e propria mattatrice tra social e Tv, oltre agli acclarati traguardi in ambito musicale. L’ereditiera infatti, si è fatta conoscere al grande pubblico principalmente per l’energica verve nell’ambito delle 7 note; la sua influenza anche nel contesto televisivo è però in crescita costante.

Risulta difficile trovare qualcuno che ancora non conosca o abbia avuto modo di apprezzare la solarità e irriverenza di Elettra Lamborghini. La 29enne ha fatto breccia in ambito discografico con veri e propri tormentoni ma nel tempo ha dimostrato come la sua “fame” professionale sia letteralmente irrefrenabile. Da un lato, la musica, dall’altro i social; la famosa ereditiera non è però disposta a fermarsi. Il suo apporto televisivo risulta particolarmente apprezzato e dopo diverse ospitate e comparse, è ad oggi impegnata con la nuova esperienza nei panni di conduttrice televisiva.

Elettra Lamborghini, all’orizzonte la quarta stagione de Only Fun al fianco dei PanPers

Come riporta il settimanale Oggi, Elettra Lamborghini è reduce dalla fortunata esperienza alla conduzione di Only Fun; un format spensierato e irriverente in onda su Nove e già arrivato alla terza stagione. L’impulso della cantante pare sia stato decisivo per i vertici della Warner Bros Discovery che – come spiega il settimanale – avrebbero praticamente già deciso di realizzare la quarta stagione del programma.

Chiaramente, dopo gli ottimi feedback arrivati per l’inedita esperienza di Elettra Lamborghini nei panni di conduttrice, è lecito credere che sarà ancora lei a mantenere le redini di Only Fun. Al fianco de I PanPers – duo comico – è ancora impegnata con la terza stagione del programma che andrà avanti ancora per alcune settimane prima della pausa estiva. Il settimanale Oggi rivela però che la trasmissione avrà un futuro certo: all’orizzonte c’è la quarta edizione e ci sono reali possibilità che Elettra Lamborghini possa “doppiare” l’esperienza della conduzione televisiva.

