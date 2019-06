Elettra Lamborghini innamorata di una donna?/ Tra Twerking Queen e Afrojack spunta…

Elettra Lamborghini il giudice di The Voice of Italy, la dea del tweerking o, meglio, la Regina, e poi? La star del trash e adesso anche della tv italiana da quando Simona Ventura l’ha portata fuori dal pubblico di nicchia di alcuni programmi MTV e dei social, e l’ha lanciata su Rai2 proprio nella sua edizione del talent show, e adesso? Mentre la vita professionale va avanti a gonfie vele forse non si può dire dell’amore, almeno non nel senso canonico. Proprio nelle scorse settimane, parlando della sua vita sentimentale, Elettra Lamborghini ha rivelato di essere fidanzata ormai da qualche mese con il deejay e produttore olandese Nick Van de Wall, in arte Afrojack, e di volere un futuro con lui tanto da pensare alle nozze e non solo. A complicare il romantico quadretto, in realtà poco consono all’essere di Elettra Lamborghini, arriva il pettegolezzo del settimanale Oggi a irma di Alberto Dandolo che lancia l’esistenza di un terzo incomodo che potrebbe mandare tutto all’aria.

TRIANGOLO AMOROSO PER ELETTRA LAMBORGHINI?

In particolare, secondo il settimanale Oggi, Elettra Lamborghini è fidanzata da alcuni mesi con Afrojack ma secondo Alberto Dandolo sembra che non sia tutto così lineare: “Si mormora che abbia anche un amore segreto per cui avrebbe completamente perso la testa”. Si parla quindi di una terza persona tra i due, un nuovo amore che avrebbe fatto perdere la testa alla ricca ereditiera e a questo, sempre lo stesso settimanale, aggiunge un altro piccolo pettegolezzo riguardo al sesso di questo terzo vertice: “Trattasi di un lui o di una lei?”. Già nel 2018, in un’intervista al Quotidiano Nazionale aveva parlato della sua bisessualità ma questo non implica un presunto tradimento. Cosa ne pensa Elettra Lamborghini di questo ennesimo pettegolezzo su di lei?

© RIPRODUZIONE RISERVATA