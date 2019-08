Elettra Lamborghini interrompe il concerto/ “Siete degli sfigati, per divertirsi…”

Elettra Lamborghini continua ad animare la calda estate italiana con i suoi spettacoli a cui partecipa sempre tanta gente, pronta a divertirsi e a scatenarsi sulle note dei suoi tormentoni. Quello che, però, è accaduto al concerto al “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro ha sorpreso la stessa Elettra che è stata costretta ad interrompere lo spettacolo per non mettere in pericolo le ragazze che erano con lei sul palco. Elettra Lamborghini, infatti, ha prima cercato di calmare il pubblico e poi, di fronte ad una folla scatenata, ha deciso di interrompere definitivamente lo show. A spiegare i motivi di tale scelta è stata poi la stessa Lamborghini che si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. “Stasera ho dovuto fermare lo show anche se stavo cantando l’ultima canzone, perché non ho mai visto degli animali del genere, spingere come degli animali, penso che non sapersi divertire, a quella età, sia veramente grave” – ha spiegato – “Ho provato a far capire che non c’era bisogno di spingere, c’erano tutte le mie fan, che conosco benissimo, avevano anche il mio merchandising, e a un certo punto ho detto che non ci stavo perché alcuni stavano spingendo come dei pazzi, un casino”.

Elettra Lamborghini interrompe il concerto: la paura per i fan

Più che per se stessa, Elettra Lamborghini ha interrotto il concerto perchè aveva paura che le ragazze del suo staff e i suoi stessi fans si facessero male. Nello shogo pubblicato su Instagram, inoltre, l’ereditiera ha dichiarato la propria preoccupazione per gli adolescenti di oggi, incapaci di divertirsi in modo tranquillo e naturale. “Era veramente finito lo show, sono uscita e ho visto la mia fan, Giorgia, che si è sentita male, ha avuto un attacco di panico ed era quello che non volevo, che le persone si sentissero male. La situazione stava degenerando, a cosa servono i follower se uno non dà il buon esempio. Quando vedo che la gente non sa divertirsi a questa età, che non sa comportarsi penso sia triste” – ha dichiarato Elettra nel suo lungo sfogo. Infine, ha concluso così: “Io qualche anno fa ero una teenager, so cosa vuol dire fare i fighi davanti alle persone, non avete bisogno di questo, di fumare, bere, spaccare tutto, per farvi vedere agli occhi dei grandi, ma non lo siete, anzi, quelli che chiamate sfigati, che non seguono il branco, sono molto più fighi di voi, non hanno bisogno di fare questo”.





