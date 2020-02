Elettra Lamborghini/ “Le critiche a Sanremo 2020? Non me ne frega” (Domenica In)

Elettra Lamborghini è tra gli ospiti della puntata di Domenica in, il programma di successo condotto da Mara Venier e trasmesso subito dopo il Tg1 dalle ore 14.00 su Rai1. La ricca ereditiera è pronta a raccontarsi dopo la rendete partecipazione a Sanremo 2020 dove ha debuttato in gara tra i big con il brano “Musica (e il resto scompare)” tra i più trasmessi e ascoltati dalle radio. Una partecipazione che ha fatto discutere, ma che invece ha permesso al grande pubblico di scoprire una ragazza semplice nonostante il cognome importante che si ritrova. Sul palco dell’Ariston ha si stonato, ma ha portato un brano destinato a diventare una vera e propria hit. La classifica finale di Sanremo non l’ha premiata, ma del resto Ada Amica.it aveva dichiarato: “la classifica? Non mi interessa. Io sono qui solo per divertirmi”. La twerking Queen, infatti, è arrivata sul palcoscenico del Teatro Ariston con un solo obiettivo: divertirsi.

Elettra Lamborghini: Sanremo 2020 e le critiche

Tante, forse anche troppe le critiche che Elettra Lamborghini ha ricevuto durante la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2020, ma polemiche a parte la sua canzone è una delle più amate da grandi e piccini. A Tv Blogo la influencer e web star ha raccontato: “molte persone mi hanno criticato, moltissimi mi hanno supportato. Ma alla fine quelli che mi hanno attaccato non dico che cercano popolarità… ma insomma è il mondo dello spettacolo, se non fanno quello cosa fanno? Non me ne frega una mizzeca”. Una cosa è certa: il palco dell’Ariston è stato un banco di prova per la cantante che si è emozionata davvero tanto. “L’emozione? Ho smarmottato. Mi cacavo addosso in una maniera pazzesca. Ero molto molto tesa e questa cosa è molto strana perché io di solito non lo sono mai. Sono sempre tranquillissima”, ha detto Elettra poco dopo la prima esibizione. Infine la nipote di Ferruccio Lamborghini ha riposto anche al popolo del web che l’avrebbe voluta in gara all’Eurovision Song Contest 2020 che si terrà a Rotterdam: “questa canzone è adatta. Però non sono venuta qua per vincere. Guardando le mie prime esibizioni ho capito che non puoi presentarti all’Eurovision così emozionata. Da lunedì lavorerò sulla mia emozione. Bisogna sempre migliorarsi. Ho capito qual è il punto debole”. Infine a Tv Blog ha parlato anche del suo futuro: “La musica è quello che a me piace fare. La televisione mi piace e so di essere molto brava. Perché no. Però se mi dovessero dire ‘o un programa di tre mesi o la musica’, sceglierei la musica”.

