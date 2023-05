Elettra Lamborghini: Mani in alto é il tormentone dell’estate?/ Lo spoiler del nuovo singolo

Elettra Lamborghini torna ad attivarsi nella music farm: lo spoiler del rilascio del nuovo singolo

Elettra Lamborghini si prepara per il rilascio di “Mani in alto”, il primo singolo estivo estratto dal nuovo album Elettraton, di cui é ora online lo spoiler. É di queste ore, infatti, il post in cui l’ereditiera della casa automobilistica Lamborghini nonché twerker Queen, Elettra Lamborghini, dà annuncio via Instagram del rilascio in cantiere del singolo che fa da apripista del nuovo album “Elettraton”.

Elettra Lamborghini: "I miei genitori si sono fidati di me"/ "Io attrice? Come J.Lo…"

Un titolo sibillino quest’ultimo, che é la crasi rappresentativa della personalità di Elettra che si fonde con la passione sfrenata della cantante per la musica reggaeton. Si parla, quindi, di “Mani in alto”, come si legge nella caption del post in cui Elettra Lamborghini presenta il singolo in uscita il 2 giugno 2023: “MANI IN ALTO, il mio nuovo singolo OUT venerdí 2 giugno…l’estate arriva quando quandoooo?! siete carichiii?!?! #Elettraton”, si legge testualmente nel messaggio social che la twerker pubblica a corredo della sexy cover del nuovo inedito, di preludio all’estate made in Italy 2023. Ed é così che il preannunciato brano estivo di Elettra Lamborghini si candida al titolo di tormentone della bella stagione 2023, facendo incetta di una moltitudine di interazioni social, tra le più disparate, del popolo del web attivo via Instagram: oltre 42mila sono i like messi a segno dal post rivelatorio della magnetica Twerk Queen, che in una recente dichiarazione sostiene di non essere tutto quello che può sembrare alle apparenze!

Elettra Lamborghini: "Gioco a fare la sexy, ma sono un cartoon"/ Esce il nuovo album Elettraton: lo spoiler

Con il nuovo album, ha il via l’instore tour di Elettra Lamborghini

Insomma, nella data in cui ricorre ogni anno la festa della Repubblica italiana, il 2 giugno, la regina nostrana del twerk e la musica reggaeton di risonanza internazionale torna a fare concorrenza spudorata ai competitor in musica. Nella summenzionata data di rilascio, é inoltre prevista anche l’uscita del nuovo album di cui Mani in alto é il singolo apripista, “Elettraton”. Sempre a mezzo Instagram, inoltre, la bella e brava ereditiera rende note le date dell’instore tour promozionale del nuovo album, in un apposito post di spoiler musicale.

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini, in arrivo la quarta stagione di "Only Fun"/ Il nuovo ruolo in Tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA