ELETTRA LAMBORGHINI/ Matrimonio con Afrojack: “Preparativi un caos, ma…”

Non poteva mancare, insieme a Giusy Ferreri, la sua partner musicale Elettra Lamborghini, sul palco di Otranto del Battiti Live. Loro il successo dell’estate 2020 La isla, firmato altresì dal duo di produttori Takagi & Ketra, con cui Elettra ha avuto modo di lavorare per la prima volta. L’idea di metterle insieme è stata proprio di questi due ‘Re Mida’ della musica italiana, che le hanno portate alla ribalta come coppia con un brano dalle sonorità latine. Per inciso, lei e Giusy si conoscevano già da prima, ma soltanto ‘di vista’. È stato un piacere per entrambe lavorare a questo progetto, soprattutto perché vi hanno preso parte i talentuosi Takagi & Ketra: “Al contrario di Giusy, per me era la prima volta e mi è piaciuto tanto lavorare con loro perché oltre a essere simpaticissimi sono molto puntigliosi: si registra un pezzo anche cento volte, per migliorarlo e dare il massimo. E questo è motivante”, ha dichiarato Elettra il 16 luglio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ciò che apprezza di Giusy, invece, è la sua bellezza interiore ed esteriore: “La sua anima traspare: lei è genuina, così come la vedi”.

Gli ingredienti del perfetto tormentone estivo secondo Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha le idee chiare su quali debbano essere gli ingredienti del buon tormentone estivo. Adesso che ne ha cantato uno anche lei, si permette di dispensare dei ‘consigli’: “Nel testo ci devono essere delle parole chiave: il sole, il mare, la spiaggia. Un po’ come quando all’interrogazione di geografia rispondevi ‘barbabietola da zucchero’: c’era sempre, si coltivava in tutte le regioni, non sbagliavi mai. In una hit estiva, niente struggimenti. E se proprio c’è uno che ti ha spezzato il cuore, che la storia si svolga su una bella ‘playa’!”. Di sicuro, però, occorre iniziare a lavorarci alcuni mesi prima. “Per esempio”, interviene Giusy, “con La isla abbiamo cominciato prima dell’inizio della primavera”.

Elettra Lamborghini racconta i preparativi per il matrimonio

Da giovane interprete, Elettra Lamborghini è attenta anche alle nuove dinamiche e piattaforme social su cui le hit solitamente circolano (o forse addirittura diventano tali): l’obiettivo finale è far ballare e divertire tutti, “per questo la nostra coreografia nel video è molto ‘tiktoktabile’ (cioè un balletto con sequenze facili da eseguire, filmare e postare su Tiktok, ndr)”. Ma Elettra ha molto da raccontare anche per quanto riguarda la sua vita privata. A settembre, infatti, la cantante sposerà il suo fidanzato Afrojack, e al momento si trova nel pieno dei preparativi delle nozze. “Un caos. Mille cose da fare. La data è a settembre, ho preso un vestito da sposa bello ‘fiorelloso’”. Con Giusy parla anche di questo: “Ci scambiamo consigli di look, io la aggiorno sul mio fidanzato Afrojack e Giusy mi racconta di Andrea e di sua figlia Beatrice”.



