Elettra Lamborghini/ “Matrimonio con Afrojack? Tutto perfetto, ora nuovo album..”

Elettra Lamborghini adesso è la moglie di Afrojack e non è solo la ricca ereditiera che abbiamo conosciuto grazie ai reality o la star che ci regala ogni anno un tormentone estivo o che ha avuto il coraggio di twerkare al Festival di Sanremo. Elettra Lamborghini è cresciuta, è diventata donna e ha deciso di lasciarsi alle spalle la prima fase della sua vita nel momento in cui ha detto sì al suo amato fidanzato e famoso dj. I due hanno coronato il loro sogno d’amore nella bella Villa Balbiano in cui tutto è stato perfetto, almeno a sentire la ricca ereditiera che oggi sarà a Verissimo proprio per raccontare delle sue nozze e della sua nuova vita come moglie di Afrojack. In molti sono curiosi di conoscere i retroscena delle sue nozze orchestrate alla meraviglia da Enzo Miccio e che presto andranno in onda anche su Real Time con uno speciale studiato ad hoc.

DAL MATRIMONIO CON AFROJACK ALLA LUNA DI MIELE A CIPRO E IL NUOVO ALBUM

Fino ad allora i fan dovranno accontentarsi delle poche foto disponibili in giro (visto che gli invitati sono stati pregati di non fare foto e video con tanto di bollino sulla telecamera) e di quello che oggi vedremo a Verissimo. Elettra Lamborghini ha parlato di un vero e proprio sogno, di tanta ansia prima del sì ma poi di una giornata perfetta in compagnia delle persone giuste, prima di volare a Cipro per la luna di miele con il suo neo marito. Cos’altro racconterà oggi a Verissimo dal dietro le quinte delle nozze dell’anno e cosa del suo futuro come moglie e, un giorno, come mamma? Le anticipazioni rivelano che la bella ereditiera racconterà e commenterà commossa le foto del suo matrimonio di sabato scorso proprio insieme alla padrona di casa Silvia Toffanin. Prossimo obiettivo? Un nuovo album.



