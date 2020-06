Elettra Lamborghini: “Mi piace la puzza di merd*”/ “Non c’è niente di più bello!”

Elettra Lamborghini torna a colpire. Non è la prima volta che la cantante si rende protagonista per qualche affermazione fatta sul web, questa volta però l’occasione è stata una passeggiata in campagna. Elettra ha infatti pubblicato alcune stories su Instagram nelle quali si allena, passeggiando in un luogo immerso nella natura, e durante la quale fa poi un gradito incontro: quello con le vacche. È proprio a questo punto che svela di amare la puzza dello sterco di animale. “Ragazzi sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove vado spesso a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me la puzza di me**a piace proprio tanto“, ammette infatti la cantante di ‘Pem pem’. Una ‘passione’ che tende a sottolineare più di una volta nel corso della sua chiacchierata con i follower.

Elettra Lamborghini e la “passione” per lo sterco di vacca: “Mi piace davvero!”

Senza peli sulla lingua, Elettra Lamborghini infatti continua chiarendo: “Proprio la puzza di vacca, di cavallo. Non c’è niente di più bello. Voi che non siete cavallari dovreste provarla. A me piace davvero ragazzi”. C’è chi ama l’odore della benzina e chi, come elettra, quella dello sterco di animale, tanto che, ammette “Ai miei figli insegnerò a sporcarsi le mani e a tornare in casa tutti pieni di peli”. Nelle stories successive la futura moglie di Afrojack ha poi raggiunto le vacche, immortalandole e mettendosi in posa al loro fianco “Guardate qua come le ho messe in fila le ragazze!” scherza poi sul finale prima di rimettersi in cammino verso casa.



