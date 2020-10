Elettra Lamborghini, morto il suo cavallo/ “16 anni insieme, non ci posso credere”

Nonostante le nozze per Elettra Lamborghini non è un buon momento. Dopo la notizia del ricovero del fratello arriva un vero e proprio lutto, quello che ha portato alla morte del suo adorato cavallo. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social network dove ha sottolineato: “Come è potuto accadere amore mio? Non ci posso credere. Ero sicura che sarebbe andato tutto per il verso giusto visto che sei sempre stata così forte. Ero sicura che avremmo avuto tanti anni davanti insieme, forse sto sognando ma non sono pronta a questa“. Solo chi possiede un animale, e ancor più chi conosce i cavalli, potrà capire il dolore straziante che può dare la loro perdita perfettamente simile a quella di un parente.

Morto cavallo Elettra Lamborghini, cosa aveva?

Lolita, il cavallo della cantante Elettra Lamborghini, è morta per via di una bruttissima colica: “Mi ha lasciata e aveva solo 21 anni. Abbiamo passato 16 anni insieme, me lo ricordo come fosse ieri quando l’ho vista per la prima volta. Era bellissima e bisbetica. Mi sento male per averla fatta operare, non avrei mai voluto ma ci abbiamo provato. Sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma quali erano le alternative? Farla morire di dolore o con una eutanasia? Tutti i ricordi più belli dell’infanzia e adolescenza li ho con lei”. La Lamborghini ha svelato anche che aveva sempre sognato di vederla un giorno portare sulla groppa i suoi figli.

