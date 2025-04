Elettra Lamborghini multata durante la registrazione di “The Unknown – Fino all’ultimo bivio“

Elettra Lamborghini ne ha combinata un’altra, ma con la solita ironia che la caratterizza. Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale un suo video in cui si vede lei multata da un agente di polizia nel corso della registrazione del nuovo programma di Rai 2 “The Unknown – Fino all’ultimo bivio“. Improvvisamente, mentre guidava il suo van è stata fermata da un carabiniere documentando tutto sui social. Scopriamo insieme cos’è successo e perchè la sua reazione ha fatto scalpore.

Elettra Lamborghini presenta marito Afrojack a Carlo Conti/ Sanremo 2025: "Visto che lungo? È proporzionato"

Il nuovo video pubblicato da Elettra Lamborghini sui social ha destato scalpore tra i fan. Tutto è successo durante la registrazione del programma insieme a Scintilla, soprannome del conduttore Gianluca Fubelli che come lei sarà al timone di The Unknown – Fino all’ultimo bivio. “No, collega dai… chiuda un occhio“, si sente nella clip, mentre in sottofondo spunta un’altra frase: “Facciamo velocemente”, forse attribuita proprio all’agente che l’ha fermata con il van. Ma Elettra Lamborghini, che si è distinta sul palco di Sanremo 2025, non si è fermata qui e ha supplicato il carabiniere di lasciar perdere e lasciarla andare.

ABITI SANREMO 2025 CARLO CONTI, KATIA FOLLESA, ELETTRA LAMBORGHI/ 3a serata: trasparenze, velo e strascico

Elettra Lamborghini, reazione choc alla multa dell’agente: “Veramente 90 euro?“

“Collega, abbiamo aspettato tantissimo. Ma veramente ci ha fatto un multone? Veramente 90 euro? Porca tro**”, queste le parole di Elettra Lamborghini che fermata da un agente di polizia si è ironicamente ribellata approfittandone forse per fare una clip per i suoi social. L’influencer ha avvertito il poliziotto, dicendogli che stava registrando un programma televisivo: “Adesso non ci deve fermare più, non me l’aspettavo“. Poi si è arresa, anche se il pubblico ancora non ha capito come mai la ragazza chiamasse l’agente come “collega”. Alcuni fan hanno ipotizzato che fosse un modo ironico per ricordare la sua canzone “Pistolero“, divenuta il tormentone assoluto delle scorse estati. Di seguito il video che sta collezionando una valanga di commenti.

Afrojack, chi è marito Elettra Lamborghini/ La showgirl innamorata più che mai del dj: "E' la mia persona"