Elettra Lamborghini naso rifatto?/ La risposta a Striscia “Non dite cose false”

Anche Elettra Lamborghini è finita nel mirino del noto tg satirico “Striscia la notizia”, programma di Antonio Ricci. La ricca ereditiera, cantante e noto personaggio tv, è stata suo malgrado la protagonista della rubrica “Fatti e rifatti”, in cui si analizzano appunto i presunti ritocchini delle star. Secondo Striscia, la 25enne bolognese si sarebbe sottoposta ad un intervento chirurgico per rifarsi il naso e le labbra pochi anni fa. Peccato però che la stessa abbia rimandato al mittente le “accuse”, sottolineando la “veridicità” del suo naso e delle sue labbra. Lo ha fatto attraverso una risposta via pagina Instagram della stessa Lamborghini. Elettra ha spiegato di non aver mai ritoccato il naso, mentre per quanto riguarda le labbra, non ha mai fatto segreto di aver utilizzato il filler, e di aver provato ad ingrandirle con le punturine ma con un effetto che non ha convinto la cantante che a quel punto ha “gettato la spugna”, non sostenendo più le sedute.

ELETTRA LAMBORGHINI: “SE AVESSI IL BOTOX…”

“La foto proposta da Striscia la notizia è diversa per angolazione – spiega la ricca ereditiera – Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato. Quando mi vedete molto gonfia è perché mangio tanto. Adesso ho 5 chili in più: ogni tanto ingrasso”. Per quanto riguarda il suo naso, invece: “Non mi sono rifatta assolutamente il naso. Non avrei problemi a dirlo. Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, si assomigliano tutte”. Quindi, con la sua solita ironia che la contraddistingue, la Lamborghini ha aggiunto e concluso: “Striscia non dire cose false, io sono una real bitch. Non potrei fare tutte queste espressioni con il viso se avessi il botox”. Per quanto riguarda il seno, Elettra non ha mai nascosto di essersi sottoposta ad un intervento per ingrandirlo: “Le sembrerà strano – aveva dichiarato Elettra in una recente intervista a Dagospia – non è così importante. Ok, mi sono rifatta il seno, ma non ho la fissa della chirurgia estetica. Quando cominceranno a uscire le rughe e mi scenderà il sedere, magari, ne riparleremo”.

