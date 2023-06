Elettra Lamborghini nella bufera social/ Arriva la replica “frase fraintesa, non volevo comunicare quello”

Elettra Lamborghini travolta dalle critiche: “Con 1.500 euro al mese…“

Le recenti dichiarazioni di Elettra Lamborghini hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social. La twerking queen più celebre d’Italia è stata intervistata da Vanity Fair, dove ha parlato anche dell’agiata estrazione sociale in cui è cresciuta ed ha vissuto: “Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce“.

Tuttavia sono le affermazioni successive ad aver acceso le polemiche, quando ha detto chi, a suo dire, riuscirebbe a vivere con 1.500 euro al mese: “Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria“. E ha aggiunto: “Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: “Ma che mi frega?”.

Elettra Lamborghini si spiega su Twitter: “Frase fraintesa“

Elettra Lamborghini, tuttavia, è stata presto invasa dalle critiche dei fan. Sui social in molti hanno ripreso le sue dichiarazioni, in particolare quelle secondo cui i contadini (e più in generale chi lavora e coltiva la campagna) riuscirebbero a vivere con 1.500 euro al mese. “Con questa frase hai confermato la donna piccola che sei“, ha scritto un utente riportando la notizia.

Tuttavia la cantante ha presto condiviso un messaggio, attraverso una rettifica per mezzo Twitter e in risposta a quel commento: “Mi dispiace questa frase sia stata fraintesa perché non é assolutamente quello che volevo comunicare… ANZI, al contrario….“. La cantante ha così spiegato che è stato tutto frutto di un fraintendimento, cercando di ridimensionare l’accaduto e spiegarsi apertamente con i fan.

Mi dispiace questa frase sia stata fraintesa perché non é assolutamente quello che volevo comunicare… ANZI, al contrario…. https://t.co/ZjOF6V6rKL — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) May 31, 2023













