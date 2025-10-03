Elettra Lamborghini affronta una delicata vicenda legale: perché c'entra il suo cognome

Negli ultimi giorni, Elettra Lamborghini è tornata al centro del gossip, ma questa volta non per la musica o la televisione. Il motivo? Da tempo, la cantante e showgirl starebbe cercando di usare il suo cognome come marchio per la propria attività commerciale. Tuttavia, la strada non è semplice, perché quel cognome è legato a uno dei brand più celebri del mondo: la casa automobilistica Lamborghini. La vicenda va avanti da anni e, dopo una serie di ricorsi, la Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il caso per fare chiarezza.

Tutto nasce dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che inizialmente aveva respinto la domanda di Elettra per il rischio di confusione con le auto di lusso. La cantante, però, aveva fatto ricorso e la Commissione dei Ricorsi le aveva dato ragione, sottolineando che la notorietà della cantante era abbastanza distinta da quella del marchio automobilistico. Adesso, con la Cassazione pronta a valutare di nuovo la situazione, però, la situazione sembra essersi di nuovo ribaltata.

Elettra Lamborghini nel mezzo di una disputa legale: dettagli

Il punto centrale del contenzioso riguarda anche la proprietà della casa automobilistica, che non appartiene più alla famiglia Lamborghini dal 1998, quando è stata acquisita dal gruppo Volkswagen. Questo cambiamento complica ulteriormente la questione su quanto il cognome storico possa essere tutelato come marchio rispetto all’uso personale di Elettra Lamborghini. Ad ogni modo, per ora, la disputa resta aperta e bisognerà attendere per scoprire come andrà a finire questa complicata e delicata vicenda.