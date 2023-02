Elettra Lamborghini, notte da incubo “Urla dei dissennatori”/ “Spacco tutto”

Elettra Lamborghini: notte da incubo in albergo

Notte da incubo per Elettra Lamborghini. La cantante si è sfogata sui social lamentando problemi nell’hotel in cui sta alloggiando. Nelle sue storie Instagram, la Lamborghini ha mostrato i messaggi nella chat di WhatsApp mandati all’una di notte al suo team: “Raga io con tutto il bene ma tra un po’ spacco tutto, ho chiamato la reception urlando, è impossibile dormire qua. Impossibile. Le finestre gridano per il vento”.

E ancora: “Io non dormirò tutta notte, domani sarà uno zombie. Vi prego fare qualche anche voi che io più di mettermi i tappi e chiamare la reception non so cosa fare”, ha scritto la cantante, mostrando la foto con i tappi nelle orecchie. Elettra, “inc*****a come una matta”, ha poi mandato un audio registrato nella sua camera: “Sentite qua, questi erano gli infissi che mi sono trovata stanotte… le urla dei dissennatori”, ha detto citando Harry Potter.

Elettra Lamborghini: periodo difficile per la cantante

Il giorno successivo le cose non sono migliorate: “Raga non so se sentite ma in questo hotel ci sono dei rumori molesti, stamattina alle 8 con la trivella, ma io dico che c***o devi trivellare”, ha detto Elettra Lamborghini, in un nuovo video su Instagram, registrando dalla stanza dell’albergo. Nelle scorse settimane, ospite di Alessandro Cattelan a “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2, la cantante aveva rivelato di vivere un periodo difficile: “È un periodaccio. Ogni tanto, non lo sai, stai male. Però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi”. Sul marito AfroJack aveva detto: “È un gioiellino quel ragazzo. Sono molto fortunata. In questi giorni ho veramente pianto tanto, lui mi è stato molto vicino”.

