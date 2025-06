Elettra Lamborghini nuova conduttrice di Boss in incognito sui canali Rai: prenderà il posto di Max Giusti

Volti nuovi annunciati in casa Rai nella giornata in cui è stato alzato il velo sulla nuova stagione televisiva. Elettra Lamborghini sarà una delle new entry della tv di stato, visto che la Rai ha deciso di assegnare a lei la nuova edizione di Boss in incognito, programma che è stato guidato in passato da Max Giusti. Ma non sarà l’unica novità per l’artista ed ereditiera, che avrà anche un altro show, sempre sul secondo canale. Come anticipato dal giornalista Hit, la cantante sarà al timone del reality The Unknown, che sarà trasmesso su Rai2, di cui al momento si sa ancora poco e rientra nell’ottica di rinverdire la programmazione della seconda rete.

Oltre alla carriera da cantante, Elettra Lamborghini continua a mandare avanti di pari passo anche quella da conduttrice, l’abbiamo vista negli ultimi anni destreggiarsi sul piccolo schermo al timone di format come Only Fun su Canale Nove, ma anche l’esperienza come co-conduttrice all’ultimo Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini diventa mamma? La verità

Sposata con il cantante e musicista Afrojack, l’ereditiera in una vecchia intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair ha raccontato le sue sensazioni sulla possibile vita da mamma. Elettra Lamborghini ha confessato:

“Io ho paurissima all’idea di diventare mamma. Guarda cosa sono diventati i social. Se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile” le parole dell’artista che ha esternato nuovamente le difficoltà riguardo alle parità di genere. Intanto la Rai ha deciso di premiarla dopo la bella figura fatta sul palco dell’Ariston lo scorso anno, dove in passato era salita nelle vesti di cantante. Questa volta per Elettra Lamborghini sarà tempo di tornare in pista come conduttrice.

