Elettra Lamborghini, nuova frecciata alla sorella Ginevra?/ Dopo lo scoop social lei…

Nuova frecciatina di Elettra Lamborghini alla sorella Ginevra? Non è passata inosservata sui social una storia che l’artista ha pubblicato durante la puntata del Grande Fratello Vip, proprio mentre era coinvolta Ginevra. La tempistica, infatti, rappresenta un indizio per i fan, visto che proprio quando l’ex gieffina parlava con Antonino Spinalbese, regalando peraltro un siparietto tutt’altro che imperdibile, ecco spuntare la story sull’account Instagram di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini festeggia papà Tonino con una dedica speciale/ Silenzio social di Ginevra: è crisi?

Ci riferiamo al ritratto di Madame François Buron, che viene spesso usato sui social come meme per l’espressione perplessa. È apparso proprio mentre Alfonso Signorini ha fatto parlare la concorrente espulsa con l’ex di Belen Rodriguez, lasciando intendere che Ginevra Lamborghini fosse in crisi col fidanzato.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini mentre Ginevra…

“È colpa mia? Mi stai facendo andare in ansia, Alfonso. Devi dirmi qualcosa, Ginevra?”, ha chiesto Antonino Spinalbese. Ginevra Lamborghini dal canto suo ha chiesto al concorrente di fare il bravo, lasciando intendere che poi ci sarebbe stato un confronto tra loro. Nel frattempo, Giaele faceva delle battutine sui due e il suo avvicinamento ad Antonino. Poco dopo, quando il collegamento con la casa del Gf Vip si è interrotto, è intervenuta Giulia Salemi per chiedere a Ginevra Lamborghini come mai fosse a casa del suo fidanzato prima della puntata, se sono davvero in crisi. Ma Ginevra ha preferito non rispondere, forse lo ha fatto Elettra Lamborghini per lei. Lo sostengono anche i fan, che non hanno perso occasione per evidenziare la storia dell’artista, da cui trapela il disaggio per quel siparietto di cui è stata protagonista la sorella, “smascherata” dai social.

Ginevra Lamborghini al GFVIP per lancio 'Amami amore'/ Web diviso: sfida Elettra?

Amici di Twitter, siete i nostri investigatori PREFERITI! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/Upbe1ijfVW — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022

