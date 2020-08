Elettra Lamborghini opinionista del Grande Fratello Vip 5?/ Con Pupo…

Elettra Lamborghini sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 accanto a Pupo? Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, partirà lunedì 14 settembre. Ad oggi, però, non si conoscono ancora i nomi di tutti i concorrenti ufficiali e gli opinionisti che affiancheranno il direttore del settimanale Chi nella sua nuova avventura televisiva. Se Pupo è stato confermato, c’è ancora il punto interrogativo sul nome dell’opinionista donna. Lo scorso anno, tale ruolo, è toccato a Wanda Nara che è riuscita a conquistare parte del pubblico di canale 5, colpito dalla sua umanità. Quest’anno, però, il suo posto potrebbe essere occupato da un’altra donna, in grado allo stesso modo di divertire il pubblico ed emozionare. Secondo un’indiscrezione esclusiva di Blogo, infatti, ad affiancare Pupo potrebbe essere Elettra Lamborghini.

ELETTRA LAMBORGHINI DI NUOVO IN TV CON IL GRANDE FRATELLO VIP 5?

Protagonista dell’estate italiana insieme a Giusy Ferreri con la canzone “La Isla”, Elettra Lamborghini che, a settembre, convolerà a nozze con il fidanzato Afrojack, potrebbe tornare in tv come opinionista del Grande Fratello Vip 5. L’ereditiera che, prima di tuffarsi totalmente nel mondo della musica è stata anche giudice di The Voice of Italy, potrebbe essere il nome giusto per portare allegria e dinamismo all’interno del reality show che, stando alle anticipazioni che stanno circolando sul web, dovrebbe avere un cast di tutto livello. Al momento, tra i nomi confermati ci sarebbe Patrizia De Blanck che, con il suo carattere forte e schietto è pronta a dare vita ad interessanti dinamiche. La Lamborghini, dunque, accetterà di diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 5?



© RIPRODUZIONE RISERVATA