Elettra Lamborghini, perchè non è in studio all’Isola dei famosi 2021?/ In collegamento causa…

Elettra Lamborghini è stata scelta come opinionista, insieme a Iva Zanicchi, della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2021 condotta da Ilary Blasi, al via questa sera, lunedì 15 marzo, su Canale 5. Ma la “twerking queen” ha preso il Covid e ha così dovuto rinunciare alla prima puntata (e ad altre, finché non risulterà negativi) del reality show. Al suo posto è stato chiamato Tommaso Zorzi, che ha appena vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La Lamborghini, però, non ha intenzione di rinunciare all’Isola dei famosi. Infatti, questa sera, in occasione della prima puntata si connetterà da casa. Fortunatamente non ha sviluppato sintomi gravi, come da lei annunciato sui social, ma solo un forte raffreddore: “Sto veramente bene. Al massimo ho un po’ di tosse e mi cola il naso”, ha detto su Instagram ai suoi 6,5 milioni di follower.

Elettra Lamborghini: rinuncia momentaneamente all’Isola dei famosi 2021

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini sta tenendo aggiornati i suoi fan sul suo stato di salute e sulle sue giornate in quarantena. In casa Elettra è in compagnia dei suoi amati cani, ma non del marito Afrojack che molto probabilmente si è allontanato per non essere contagiato. Il disc jockey olandse, però, le ha recapitato delle rose. Inoltre la cantante non ha mancato di chiedere ai suoi fan se dopo 10 giorni sono risultati negativi al Covid, ricevendo però cattive notizie. Sembra quindi che la sua assenza all’Isola dei famosi 2021 si allungherà ulteriormente. Solo pochi giorni fa, la Lamborghini era stata ospite di “Verissimo” insieme a Iva Zanicchi: “Sono carica come una balestra. È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva”, aveva detto l’ereditiera bolognese.

