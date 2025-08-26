Elettra Lamborghini nel mirino per il suo cambio fisico: la replica della cantante

Elettra Lamborghini nel mirino del web. Il motivo? Nell’ultimo periodo, la cantante ha mostrato un evidente dimagrimento rispetto al passato, condividendo diversi scatti in costume in cui è apparsa più “snella“. Questo cambio fisico non è certamente sfuggito agli utenti social, che l’hanno riempita di commenti a riguardo, riservandole anche diverse critiche. Gli haters non hanno perso tempo e hanno iniziato a scriverle che adesso è troppo magra, insinuando persino che abbia fatto uso di farmaci o altri aiuti. Solo pochi mesi fa, però, le stesse persone la accusavano di essere grassa, a dimostrazione di come il corpo delle donne verrà sempre criticato, in ogni sua forma.

Tuttavia, come riportato da Chi, la Lamborghini non è si è lasciata abbattere dai commenti negativi, bensì ha risposto a tono, spiegando di essere molto fiera di sé stessa: “Non va mai bene niente per gli altri. L’importante è che io stia bene. La verità è che molte persone rosicano, ma io dico orgogliosamente: faccio la mia porca figura”. Inoltre, ha spiegato di non aver mai avuto l’ambizione di piacere a tutti, preferendo piuttosto rimanere sempre fedele a sé stessa.

Elettra Lamborghini spiega il suo percorso di dimagrimento: cos’ha detto

Ma come ha fatto Elettra Lamborghini a dimagrire così tanto? La sua trasformazione è il risultato di un percorso durato circa un anno e mezzo, fatto di alimentazione equilibrata e allenamento costante. Dunque, al contrario di quanto insinuato da alcuni haters, non ci sono state scorciatoie. Difatti, la cantante ha semplicemente lavorato con impegno e determinazione per raggiungere il suo obiettivo. “Ho chiuso la bocca e mi sono allenata“, ha raccontato, come riportato da Chi.