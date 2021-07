Elettra Lamborghini/ “Pistolero” disco di platino e il sexy videoclip conquista fan e views

L’outfit da capogiro di Elettra Lamborghini

Che Elettra Lamborghini sia una regina di stile era ormai confermato; oltre alle sue gaffe, a Top Dieci oggi in replica su Rai 1, ha lasciato il segno anche il suo outfit. Prima della diretta, andata in onda lo scorso anno, in replica stasera su Rai 1, la cantante pubblicò sui social una foto che la ritraeva al fianco di Mara Maionchi e Diletta Leotta: “Le veline o le tre dell’Ave Maria?” scriveva come didascalia, indosso aveva un vestito color carne strettissimo ad evidenziarle le forme.

Patty Pravo: Riccardo Fogli, gli ex mariti e compagni/ "Ho avuto tanti uomini..."

Sarà proprio con questo abito che la vedremo nell’appuntamento odierno di Top Dieci alle prese con le prove alle quali sono sottoposti i concorrenti del programma. Alcune legate alla carriera professionale di diversi personaggi dello spettacolo, altre consisteranno nell’individuare le posizioni di una classifica di un determinato tema preso in considerazione, l’ultima prova invece coinvolge i social.

Duetto Riccardo Cocciante e Gianna Nannini/ Video, che show a "The Voice of Italy"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini: nuovo disco di platino

Elettra Lamborghini ha ricevuto da poco la certificazione di disco di platino per il suo singolo dell’estate “Pistolero“. Uscito il 4 giugno, sta spopolando anche grazie alla coreografia adattata a posta per i social, a renderla un perfetto tormentone da spiaggia è il ritornello dal sapore latino e dal reggaeton allegro. Il brano fa parte del nuovo Ep “Twerking Beach” contenente altre tre tracce che rimandano sempre alla bella stagione e a sonorità internazionali.

Mango e Lucio Dalla, duetto su "Bella d'estate"/ Video: "Canzone scritta insieme"

Dopo qualche giorno dalla pubblicazione di “Pistolero”, è uscito su Youtube il videoclip ufficiale del singolo, che ad oggi è arrivato a oltre 15 milioni di views. Nelle riprese la cantante appare immersa in una vasca da bagno con i pixel sul seno, e poi con un cappello da cowgirl mentre balla sexy sulle note della sua hit estiva.





© RIPRODUZIONE RISERVATA