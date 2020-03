Elettra Lamborghini “più lesbica che etero”/ “Il mio fidanzato Afrojack un’eccezione”

Elettra Lamborghini si lascia andare a confessioni intime sul suo privato. L’ereditiera, dovendo trascorrere le sue giornate a casa come tutti gli italiani, ha deciso di soddisfare la curiosità dei fans. Elettra è felicemente fidanzata con Afrojack con cui convolerà presto a giuste nozze. Qualcuno, però, è curioso di scoprire qualcosa in più delle sue precedenti relazioni e così la Lamborghini ha deciso di aprire i cassetti della sua vita. Schietta e sincera come sempre, l’interpreta di “Musica e il resto scompare”, ha confessato che, prima d’incontrare il suo attuale fidanzata, era convinta di essere più lesbica che etero. “Che vuoi sapere dei miei ex?” – chiede Elettra Lamborghini che poi continua – “ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimi fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa”.

ELETTRA LAMBORGHINI: “IL MIO FIDANZATO AFROJACK LA MIA ECCEZIONE”

L’incontro con Afrojack ha cambiato per sempre la vita di Elettra Lamborghini. Con lui ha trovato la serenità e la voglia di costruire un futuro insieme e nei prossimi mesi pronuncerà il fatidico sì. Dopo aver creduto di essere più lesbica che etero, l’ereditiera svela che incontrando Nick van de Wall, vero nome di Afrojack, ha cambiato idea. “Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma lui è un’altra cosa”, ha raccontato ancora la Lamborghini sui social. Con il suo Nick, Elettra sta trascorrendo la quarantena condividendo i suoi momenti sui social. “Ho iniziato ad accusare il colpo, sto impazzendo. Ormai sogno puzzle e ho quasi finito tutti i miei libri. E per fortuna che io e il mio maschio non litighiamo mai. Il mio corpo è fisicamente stanco di non fare niente, è incredibile ma è stancante. Ma ci riteniamo fortunati ogni giorno ad essere sani… pensando alle povere persone in ospedale… quindi ragazzi, sticazzi se ci annoiamo..”, ha detto ancora sui social.



