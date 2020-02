Elettra Lamborghini, polemica su scaletta Sanremo 2020/ “Tristezza. Quanti caffè…”

Dopo Tiziano Ferro, anche Elettra Lamborghini si lamenta per la scaletta del Festival di Sanremo 2020. La differenza è che la giovane cantante è in gara, quindi sa bene che anche l’ordine di uscita può incidere nella votazione. Proprio per questo solitamente alla kermesse si tende a “mescolare” l’ordine per cercare di non penalizzare nessuno, ma considerando che Elettra Lamborghini sarà penultima anche nella quarta serata, così come accaduto nella terza, sui social si discute anche di una possibile “disparità” di trattamento. Discorsi forse prematuri, considerando che c’è ancora l’ultima serata all’orizzonte. D’altra parte c’è la sensazione quest’anno che gli artisti più “intriganti” e seguiti vengano “spinti” verso la seconda parte della puntata proprio per tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Elettra Lamborghini ha un grosso seguito, la sua canzone è già tra le più seguite, quindi non sorprende la scelta. Quel che stupisce è il fatto che poi non venga “premiata” in termini di voti. Ma come dice Mika, «più si conosce l’Italia più non la si capisce».

ELETTRA LAMBORGHINI, “TRISTEZZA” SU SCALETTA SANREMO 2020

Elettra Lamborghini, che sta vivendo con estrema leggerezza questa esperienza al Festival di Sanremo 2020, dopo aver annunciato in diretta a “Vieni da me” che sarà la penultima stasera ad esibirsi, ha espresso con la sua proverbiale ironia il suo leggero “disappunto”. «Stasera devo twerkare? Così ci diamo una svegliata visto che esco tardi. Che tristezza…», ha detto con ironia. E poi ha scherzato spiegando che serviranno tanti caffè per restare attivi fino a tarda serata. «Io ieri mi stavo addormentando», ha spiegato Elettra Lamborghini questo pomeriggio su Raiuno. E sui social non sono mancati i commenti su questa vicenda: «Ci meritiamo Elettra, Elettra Lamborghini che apre la finale di #sanremo2020». Su Twitter c’è anche un altro commento: «Stavo sentendo ora Elettra Lamborghini a vieni da me, possibile non avete pensato alternanza oraria per non mettere a tarda notte le stesse persone? Altri anni c’era alternanza orari uscite tra le serate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA