Elettra Lamborghini positiva al covid?/ “Mi sono cac*ta addosso…”

Elettra Lamborghini ha vissuto ore di ansia in attesa del tampone. La cantante che è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, attraverso le storie di Instagram, ha condiviso con i suoi 6,4 milioni di followers la paura di essere stata contagiata dal covid. A causa di un forte mal di testa, pur non avendo nessun altro sintomo, per stare più tranquilla ha deciso di fare il tampone. L’attesa del risultato le ha provocato una grande ansia come ha confessato lei stessa sui social condividendo una storia in cui mostra l’esito del tampone a cui si è sottoposta.

“Stavolta stranamente mi sono ca**ta addosso…sono 4 giorni che mi sento calda senza febbre ma con un gran mal di testa…nessun altro sintomo…invece sempre negativo…beh che dire…grazie Signore”, ha fatto sapere Elettra che si è sottoposto più volte al tampone nel corso degli ultimi mesi.

Elettra Lamborghini e i buoni propositi per il 2021

Elettra Lamborghini sta vivendo un momento sereno sia privatamente che professionalmente. Dopo aver fatto ballare tutti i suoi fan, in attesa di tornare con nuova musica, si sta godendo i primi mesi di matrimonio insieme al marito Afrojack con cui è convolata a nozze lo scorso settembre. Felice della scelta di sposarsi, come ha raccontato a Carlo Conti durante l’ultima puntata di Affari Tuoi Viva gli sposi, Elettra ha le idee chiare su come affrontare il nuovo anno. “Uno dei miei goal di quest’anno é sorridere sempre ed essere gentile sempre (o quasi) con tutti e i vostri quali sono?!“, ha scritto sui social sfoggiando il suo bellissimo ed immancabile sorriso.

