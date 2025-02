Sanremo 2025, Elettra Lamborghini corre dal marito

Brevissima fuga d’amore per Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2025: la co-conduttrice di Carlo Conti lo ha raggiunto appena è partito il blocco sull’uomo ideale. La cantante ha chiarito subito di averlo già trovato: è Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall, noto dj che è suo marito. “Io ce l’ho qua nel pubblico“, ha infatti tagliato subito corto Elettra. Probabilmente si aspettava che Conti le chiedesse di indicarlo o salutarlo, visto che ciò non è avvenuto ha preso l’iniziativa.

“Non lo vuoi vedere il mio bel maschione? Guarda che bello che è, guardalo. Ma vieni a conoscerlo. Due metri e sette di maschione“, ha subito incalzato, visto che il conduttore non sembrava volerne proprio sapere di avvicinarsi. Quindi, Elettra ha preso l’iniziativa e si è avvicinata alle prime file, dove ad ammirarla c’era appunto il marito che si è alzato e si è avvicinato a Conti per salutarlo.

La battuta hot di Elettra Lamborghini sul marito Afrojack

“Mi manchi, tre ore…“, ha detto in inglese Elettra Lamborghini per rassicurare la sua dolce metà. Poi ha salutato la madre. “Hai visto che lungo?“, ha rilanciato parlando con Carlo Conti. “Non è bello da dire“, la replica del conduttore per via della battuta hot a Sanremo 2025. A tal proposito, la co-conduttrice ci ha tenuto a ribadire la questione: “Tutto proporzionato“. Ma il conduttore risalendo le scale ha provato a ignorare la questione: “Non mi interessa“.