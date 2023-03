Elettra Lamborghini, retroscena choc sulla sorella Ginevra/ “Altro che materna…”

Antonino Spinalbese elogia Ginevra: i fan di Elettra Lamborghini si scatenano

Conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, le luci dei riflettori non sembrano assolutamente essersi spente su Ginevra Lamborghini. La sua situazione sentimentale è attualmente l’argomento più dibattuto, complice la relazione con Antonino Spinalbese che sembra agli albori di una conoscenza che può andare ben oltre l’amicizia. La giovane nel suo breve percorso ha fatto però discutere principalmente in merito al suo rapporto turbolento con la sorella, la nota cantante Elettra Lamborghini.

Al GF Vip è infatti emerso come tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra non scorra buon sangue, complici alcune ruggini del passato che hanno portato le due a prendere strade diverse a dispetto del legame di parentela. La questione sembrava essere caduta leggermente nel dimenticatoio, a vantaggio di una maggiore risonanza per la relazione dell’ex concorrente del GF Vip con Antonino Spinalbese. Proprio le ultime dichiarazioni di quest’ultimo hanno però riacceso l’interesse dei fan di Elettra Lamborghini a cui non è sfuggito un dettaglio in particolare.

“Ginevra era la classica figlia di papà, quella che ha tutto: invece ho rivisto in lei molte cose di me. La semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza: ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. E’ molto materna“. Queste le parole di Antonino Spinalbese, rivelate in esclusiva da Alfonso Signorini estrapolate da un’intervista per il settimanale Chi. Proprio l’ultima frase, riferita al presunto istinto materno, ha scatenato i fan di Elettra Lamborghini: “Materna? Come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra“.

Questo il commento di un fan di Elettra Lamborghini, in riferimento al presunto istinto materno di Ginevra Lamborghini paventato da Antonino Spinalbese. Ebbene, pur trattandosi di un retroscena choc senza un riscontro effettivo, ha destato scalpore il “like” posto sotto al commento proprio dalla cantante. Il gesto è apparso a molti come una sorta di conferma di quello che sarebbe un aneddoto decisamente poco edificante tra sorelle. Tanto è bastato a scatenare il web, con meme e condivisioni sulla questione che hanno attirato l’interesse di tutti; il tutto però è da considerare comunque poco attendibile fino a prova contraria. Al di là del like di Elettra Lamborghini, non sono arrivate conferme dalle dirette interessate e potrebbe dunque trattarsi di mera fantasia dei fan.











