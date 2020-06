Elettra Lamborghini/ Rivelazione choc:”Mi dovrei operare però ho detto no”

I doppi sensi sono all’ordine del giorno quando si parla di Elettra Lamborghini. Soprattutto perchè la stessa rampolla non perde tempo a sottolineare con ironia alcuni dettagli. In uno degli ultimi post la troviamo con top e pantaloncini blu elettrico e brillantinati. “Quella della Lola”, scrive lei aggiungendo le emoji del latte e qualche biberon. L’allusione è ad un noto spot pubblicitario, ma anche al suo seno prorompente che fatica a rimanere all’interno del top. Clicca qui per guardare le foto di Elettra Lamborghini. I fan però hanno notato anche qualcos’altro, ovvero la forte perdita di peso che Elettra ha messo in bella mostra in questi giorni. Il motivo della perdita di peso però potrebbe essere molto semplice. “Mi dovrei operare però ho detto no”, ha scritto poco tempo fa la nipote del patron Lamborghini. “Ragazzi questo è il mio più grande segreto”, aveva detto tramite Stories, “quando mastico faccio rumore, io ho provato a toglierlo ma non c’è maniera”. Non si parla quindi solo di tatuaggi da rimuovere dal suo corpo, ma di qualcosa di più. “Sembra dolorosissimo ma io non sento nulla fortunatamente”, ha aggiunto, “stavo bevendo del latte di soia con delle palline dentro e non pensavo facesse questo rumore. Ho fatto tirar via tutti i denti del giudizio, ma niente. Ho provato anche altre robe che adesso non ricordo più. Dovrei operarmi alla mandibola, ma non c’è la certezza che vada via quindi ho detto ‘No grazie’. In pratica sono una ruminante”.

Elettra Lamborghini, presto le nozze con Afrojack

Elettra Lamborghini procede a passo spedito verso le nozze con Afrojack. La ricca ereditiera ha già annunciato tempo fa le nozze imminenti con l’artista e nei giorni scorsi ha deciso di fare la prova dell’abito da sposa per il suo grande giorno. Ovviamente sotto la guida del wedding planner Enzo Miccio, con cui si è mostrata in alcuni video per immortalare il momento. Anche se in realtà il vestito mostrato ai fan da Elettra non corrisponderebbe a quello scelto per le nozze. Il countdown intanto è già iniziato: i fan della Lamborghini attendono con ansia il prossimo settembre, quando i due diranno di sì sul Lago di Garda. Oggi, venerdì 19 giugno 2020, Elettra Lamborghini sarà invece una delle ospiti che vedremo a Top Dieci, in onda nel prime-time di Rai 1. Intanto sui social ha già condiviso diversi suoi guai fisici. La regina dei tormentoni ha rivelato infatti non solo di essere stata morsa da un ragno olandese, anche se i dubbi su quest’ultima notizia sono tanti, ma anche di aver avuto un’infezione ai reni.

Foto, l’ennesimo doppio senso e…

Visualizza questo post su Instagram Quella della Lola… 🍼🍼🍼🥛😂 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 16 Giu 2020 alle ore 9:22 PDT





