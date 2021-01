Elettra Lamborghini “Rosalinda Cannavò? Me la farei”/ Rivelazione choc sui social

Elettra Lamborghini nelle ultime ora ha aperto una sessione di domande “vero o falso” sulle stories di Instagram. La cantante non ha mai nascosto di essere bisessuale e

alla domanda di un fan che le chiedeva se fosse ancora attratta dalle donne, Elettra ha risposto che c’è una concorrente del Grande Fratello Vip che ha attirato la sua attenzione: “Vero. Rosalinda me la farei”, ha scritto chiamando in causa Rosalinda Cannavò, nota anche come Adua Del Vesco. Ad un altro follower che le chiedeva se le piace la coppia Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, ribattezzate “Rosmello”, la Lamborghini ha risposto con ironia dicendo che preferite la ship “Rosghini”, ovvero Rosalinda-Lamborghini. Elettra, classe 1994, è sposata dal 25 settembre 2020 con il disc jockey olandese Afrojack, al secolo Nick van de Wall.

Elettra Lamborghini: il coming out e il matrimonio con AfroJack

Elettra Lamborghini ha fatto coming out dichiarando di essere bisessuale e di avere una preferenza per le ragazze nel 2016, durante la sua partecipazione al reality “Super Shore” di MTV. L’anno successivo ha partecipato al “Gran Hermano Vip”, versione spagnola del “Grande Fratello Vip”, dove ha avuto una mezza liaison con la conduttrice Daniela Blume. Poi nel 2018 si è fidanzata con AfroJack che ha sposato a settembre 2020. Durante il primo lockdown, Elettra Lamborghini è stata interrogata dai fan in merito ai suoi ex fidanzati, e come sempre non si è tirata indietro: “Che vuoi sapere dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!”, ha risposto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA