Mancano poche ore alla terza serata di Sanremo 2025 e oltre all’ovvia attesa per quelle che saranno le esibizioni dei 14 cantanti in gara c’è anche grande curiosità per gli ospiti e co-conduttori del nuovo appuntamento con il Festival. Pronta a salire sul palco dell’Ariston, non come gareggiante, Elettra Lamborghini. La cantante si è concessa ai microfoni de La Volta Buona dove, come sempre, si è distinta per simpatia ed irriverenza.

Caterina Balivo ha immediatamente incalzato Elettra Lamborghini sulle emozioni del momento in vista del suo inedito ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2025. La cantante non ha usato mezzi termini per spiegate le sensazioni a poche ore dall’evento. “Mi sto ca*ando addosso! Io sono tranquilla, ma tutto quello che c’è intorno… Ma poi tutto senza copione, ma che devo dire?”. Ilarità in studio per i commenti di Elettra Lamborghini che conquista con in maniera indistinta con il suo brio travolgente.

Elettra Lamborghini non si è lasciata andare a particolari spoiler in vista della terza serata di Sanremo 2025 dove avrà l’onere e l’onore di essere la co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Incalzata da Giovanni Ciacci a proposito di look si è però lasciata andare ad una curiosa anticipazione: “Se sarò sobria o trasgressiva? Vi stupirò, cambierò 3 o 4 abiti: tre sono sicuri, il quarto diciamo che è un extra…”.

Sempre a La Volta Buona, prima di salutare, Elettra Lamborghini ha anche commentato le critiche al brano di Simone Cristicchi. “Hanno detto che la parte feroce della malattia non è raccontata? Non si può avere tutto ragazzi miei, bisogna essere un po’ flessibili. Se uno vuole trovare il marco lo trova sempre…”. La cantante ha poi aggiunto innumerevoli complimenti per la canzone in gara a Sanremo 2025, sottolineando come sia tra le sue preferite di questa edizione.

