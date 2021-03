Elettra Lamborghini: “sapevo domanda sul pisello”/ “In materia di uccelli so tutto!”

Elettra Lamborghini protagonista a Game of Games su Raidue. La ricca ereditiera si diverte nel programma con Simona Ventura, dove deve sfidare la modella Raffaella Fico. Prima della gaffe su ‘la principessa sul pisello’, la showgirl ride e scherza con la sua sfidante, che sarebbe in vantaggio “perché ha due meloni così”. La Ventura resta a bocca aperta e risponde per le rime ad Elettra: “Dici così di Raffaella? Perché tu non hai niente, vero?”. “Ma io sono coperta”, replica la Lamborghini. La quale, appena entra nel vivo del quiz, sfodera una delle sue battute irriverenti, facendo calare il gelo in studio. “Il nibbio nuota, vola o striscia?”, le chiede la conduttrice.

GAME OF GAMES/ Diretta, concorrenti: gaffe Elettra e Raffaella Fico vince con le mele

Eletta Lamborghini fa calare il gelo a Game of Games

Alla domanda di Simona Ventura, Elettra Lamborghini va in crisi e sbotta: “se mi dicevi quella del pisello la sapevo, prima gli hai fatto quella domanda!”. Max Giusti, che assiste alla sfida di Game of Games in studio, non smette di ridere: “sei esperta di favole!”. Con un pizzico di fortuna Elettra Lamborghini indovina la risposta corretta, sostenendo giustamente che il nibbio vola. “Le domande sugli uccelli le so tutte!“, continua soddisfatta la concorrente di Game of Games appena capisce di aver fatto centro. Anche stasera, la famosa influencer, è riuscita a far parlare di sé.

