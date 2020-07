Elettra Lamborghini, sex toys in albergo/ Il fidanzato Afrojack: “Vieni via…”

Elettra Lamborghini è stata omaggiata da un albergo con un kit decisamente insolito. Giunta in hotel, la cantante, entrando nella propria stanza, sul tavolino, invece di trovare le ciabattine per la doccia, cuffie e saponette, si è imbattuta in un kit “sessuale”. L’albergo, infatti, ha fatto trovare alla Lamborghini un kit formato da tanga, preservativi, gel lubrificante, una crema intima e un vibratore. La cantante, sorpresa dal “regalo” ricevuto, ha raccontato l’accaduto sui social condividendo l’avventura con i suoi followers. Elettra che è tornata sulla scena musicale duettando con Giusy Ferreri sulle note del singolo “La isla” ha scherzato con i fans ironizzando ul regalo di benvenuto decisamente “hot” ricevuto dopo il suo arrivo in albergo. Chi, invece, non ha affatto preso bene il kit è il fidanzato di Elettra.

ELETTRA LAMBORGHINI, KIT “SESSUALE” E UN MISTERIOSO “TI AMO” IN ALBERGO

Non solo un kit sessuale per Elettra Lamborghini, ma anche una dichiarazione d’amore in albergo. La cantante, infatti, ha pubblicato tra le storie di Instagram un video girato prima di entrare in doccia immortalando la scritta “ti amo” creato con il vapore sullo specchio. Tutto ciò ha scatenato la gelosia del fidanzato Afrojack che ha mandato un messaggio alla fidanzata chiedendole di lasciare immediatamente l’albergo. “Dormi a casa baby, gente pazza nell’hotel“, si legge nello screenshot pubblicato da Elettra. Il fidanzato della Lamborghini, dunque, non avrebbe reagito benissimo a quanto accaduto alla fidanzata che, invece, ha reagito con l’ironia che la contraddistingue scatenando l’ironia dei fans che la seguono sempre con tantissimo affetto.



