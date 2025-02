Elettra Lamborghini torna a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle. Recentemente, la cantante è stata ospite di Alessandro Cattelan nel suo podcast ‘Supernova‘, dove ha raccontato aneddoti sulla sua carriera e svelato alcuni retroscena sui programmi a cui ha partecipato. Tra questi, ha finalmente chiarito il motivo della sua intervista cancellata a Belve, ammettendo di essere rimasta spiazzata dalle domande di Francesca Fagnani. La cantante ha infatti confessato di non aver mai visto il programma prima, motivo per cui si è trovata in difficoltà.

Non solo, Elettra ha anche raccontato un dettaglio inedito su Ballando con le Stelle, dove è approdata pochi mesi fa come “ballerina per una notte“. In realtà, più che una rivelazione inaspettata, ha svelato quello che può essere considerato il segreto di Pulcinella, già noto agli spettatori fedeli dello show. Di cosa si tratta? A quanto pare, Milly Carlucci e Paolo Belli riservano agli ospiti un trattamento particolarmente speciale, con l’obiettivo di convincerli a partecipare come concorrenti nella stagione successiva.

Elettra Lamborghini svela la tattica di Milly Carlucci: “Ecco cosa fa con gli ospiti a Ballando con le stelle”

Sebbene questa strategia sia ben nota ai telespettatori di Ballando – tanto che in puntata Paolo Belli spunta puntualmente con un contratto già pronto per i “ballerini per una notte” – Elettra Lamborghini ne era completamente all’oscuro. Non avendo mai seguito il programma, inizialmente credeva di ricevere un trattamento speciale e riservato solo a lei. Solo in seguito ha scoperto che la stessa accoglienza viene riservata a tutti gli ospiti, lasciandola spiazzata. “Tutti mi hanno elogiata sembrava fossi Beyoncé. Sei bravissima, canti benissimo, sei bellissima, sei magrissima. Io ho pensato ‘cavolo è il programma più bello della mia vita e mi hanno pure pagata!'”, questo il racconto di Elettra riportato da Biccy,

“E niente, non lo avevo capito che lo fanno con tutti gli artisti. Fanno così con tutti per cercare di farti firmare l’anno prossimo e farti entrare nel cast”, ha poi detto la cantante, tra le risate di Alessandro Cattelan. Tuttavia, sembra che le strategie di Milly Carlucci non siano riuscite a convincere la Lamborghini, che al momento non sembra avere alcuna intenzione di partecipare come concorrente. “Io nel cast? No, mi ‘struscerei’ troppo, non resisto”, ha sentenziato.