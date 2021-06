Elettra Lamborghini solleva il kilt a Ubaldo Lanzo/ “Hai le mutande? Voglio vedere!”

Non mancano momenti esilaranti nel corso della finale dell’Isola dei Famosi 2021. Massimiliano Rosolino ha deciso di creare una premiazione speciale per i momenti più esilaranti di questa edizione con un ‘Rosolone d’oro’, una vera e propria statuetta dorata. Quando arriva il momento dello ‘stuntman’ dell’edizione, il premio va inevitabilmente a lui: Ubaldo Lanzo. È lui a conquistare il premio più importante: a consegnarlo è Ilary Blasi che lo chiama al centro dello studio. Ubaldo arriva con un look coloratissimo e molto stravagante e con l’immancabile kilt che attira l’attenzione di Elettra Lamborghini. Dopo aver preso il premio e ringraziato tutti, Ubaldo si riavvia verso la sua postazione ma viene bloccato proprio da Elettra che è curiosa di scoprire se sotto il kilt ci sono oppure no le mutande. Così lo blocca, solleva il kilt e fa l’inaspettata scoperta: “Si, ci sono le mutande!” La gag si conclude con un’ultima battuta di Ubaldo sul vento che solleverebbe il suo kilt in modo irrimediabile.

