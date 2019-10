Elettra Lamborghini: “Sono esaurita”/ “Ho paura della gente anche solo se mi guarda”

Momento difficile per Elettra Lamborghini, come ha confessato la stessa la regina del twerking ai suoi followers su Instagram. La cantante, solitamente molto attiva sui social, negli ultimi tempi ha ridotto la sua presenza in maniera sensibile. Un fatto che non è passato inosservato ai suoi fan, che per questo motivo le hanno domandato il perché di questo suo comportamento. Ed è stato proprio rispondendo ad uno di loro che la solitamente energica Elettrica ha ammesso candidamente di essere “esaurita”. Una confessione che arriva al culmine di un anno molto impegnativo, che l’ha vista non solo nelle vesti di giudice di The Voice of Italy ma anche occupato nella promozione in giro per l’Italia del suo ultimo album “Twerking Queen”. Ora, però, sembra essere arrivato il momento di ricaricare le pile: parola di Elettra…

Elettra Lamborghini: “Sono esaurita”

Ma cos’ha detto di preciso Elettra Lamborghini su Instagram? Le sue parole non sono molto incoraggianti per chi le vuole bene:”Sono in un periodo Zen – ha scritto su Instagram Elettra Lamborghini -sono esaurita lo dico con il sorriso ma è la verità. Sono stanca da morire, dentro e fuori, e mi è venuta paura della gente anche solo se mi guardano. Sto cercando di concentrarmi su me stessa, sulla mia salute e tornare nel giro di poco carica di energie”. Come riportato da “Il Giornale”, però, la Lamborghini non sembra essere preoccupata di non riuscire a riprendersi:”Sono tranquilla e consapevole, è normale non mi sono fermata un attimo quest’anno. Adesso ho solo bisogno di staccare un po’ la spina e fare tanta nuova musica. Ma mi conosco, vado sempre a periodi, questo week parto e starò via due mesi, conto di tornare più carica di prima”.

