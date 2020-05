Elettra Lamborghini sposa Afrojack sul Lago di Garda?/ Enzo Miccio la sua guida…

Pubblicità

Elettra Lamborghini sposa Afrojack. Questa è notizia già nota da quando la ricca ereditiera ha pensato bene di mostrare il suo bell’anello di fidanzamento sui social mostrandosi sorridente al fianco del suo promesso sposo, e adesso? Anche in queste ore si è tornato a parlare del suo matrimonio ma non perché uno dei due ha già cambiato idea ma perché, appena fuori dal lockdown, la bella Elettra Lamborghini ha pensato bene di mettersi in moto per i dettagli delle nozze che, a quanto pare, sono confermatissime per il prossimo mese di settembre. Al momento non c’è una data ufficiale ma sembra proprio che possa esserci già una location (ancora da confermare) in cui l’ereditiera si è recata in questi giorni proprio al fianco della guida delle guide, Enzo Miccio. Reduce dalla sua esperienza a Pechino Express, il wedding planner ha appeso al chiodo i panni di intrattenitore televisivo per riprendere quelli che più gli addicono cominciando proprio dalla sposa delle spose.

ELETTRA LAMBORGHINI SPOSA AFROJACK SUL LAGO DI GARDA?

La stessa Elettra Lamborghini ha scritto sui social: “Oggi vediamo una seconda location per il matrimonio, siamo in un posto fantastico” mostrandosi proprio sul lago di Garda dove, in compagnia del wedding planner Enzo Miccio, sta visitando delle location per il matrimonio. Inoltre si è detta carica e pronta per l’evento visto che è da Natale, momento in cui è arrivata la proposta, che continua a sognare quel giorno: “Speriamo che si potrà fare e di riuscire a organizzare tutto, ma per ora il matrimonio è confermato”. Secondo gli ultimi rumors sembra che la Lamborghini abbia visitato la villa progettata dall’architetto Luigi Rovelli nei primi ‘900 che si affaccia dall’isola del Garda. Sarà questa la location?



